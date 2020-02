Módna polícia zo slávnostnej premiéry Rytmusovho filmu: Kto zahviezdil na červenom koberci?

Módne ikony alebo prepadáky?! Na slávnostnú premiéru hudobného dokumentu o raperovi Rytmusovi (43) a hiphopovej scéne na Slovensku s názvom Tempos prišli mnohé známe tváre.

Ako je to už zvykom, niektoré skutočne zahviezdili na červenom koberci, iné šliapli výberom poriadne vedľa. Na naše celebritky si posvietila módna redaktorka Nového Času Karin Kollárová. Kto je podľa vás hviezdou večera?!

Rytmus a Jasmina Alagič, raper a moderátorka Otvoriť galériu Rytmus s manželkou Jasminou Alagič Zdroj: gt 10/10

Partneri by mali byť na spoločenskú udalosť zladení. Rytmusovi a Jasmine sa to podarilo. Bielo-čierny ležérny štýl bol ukážkou, ako to má vyzerať. Najmä Jasmina vyzerala trendy a štýlovo.

Ego s rodinou, raper Otvoriť galériu Ego s rodinou Zdroj: gt 10/10

Rovnako ako Rytmus, aj jeho parťák z kapely Ego s manželkou Petrou a dcérkami dali dôraz na zladenie farieb. On v jednoduchom oblečení s výrazným kvetinovým sakom, ona v krásnom kabáte podobných odtieňov. Deti ako žlté kuriatka. Hravé a nenásilné outfity.

Romana Škamlová, misska Otvoriť galériu Romana Škamlová Zdroj: gt 10/10

Má výborný vkus. Zlatý svetrík s koženou strapcovou vestou a úzke slim džíny, k tomu luxusná kabelka a opasok. Jednoduché, ale napriek tomu veľmi efektné.