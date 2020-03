Mamička sa z materskej vrátila do práce: Čo spravil snúbenec s ich dcérkou († 1), mu nikdy neodpustí!

Deniel Ashurst (33) presviedčal svoju snúbenicu Leanne Thompson (27), obaja z britského mesta Wigwam, nech sa z materskej vráti k svojej práci kozmetičky.

S ich 14-mesačnou dcérkou Hollie ostal potom doma on. Len dva dni po jej nástupe do práce sa stala tragédia. Daniel v ten deň Leanne odviezol, tá s odstupom času hovorí, že v to ráno ,,nebol sám sebou“. Celú cestu sa s ňou nerozprával, zatiaľ čo ich dcérka si pospevovala na zadnom sedadle. Okolo obeda jej snúbenec zavolal, že sú na pohotovosti a Hollie je na tom zle. Dievčatko skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Mala početné pomliaždeniny a odreniny na krku, hlave, sánke, nose, temene a uškách. Na hrudi mala modriny a rany na rukách vyzerali ako kúsance. Hollie utrpela zlomeninu členku, krvácanie do mozgu a miechy.

,,Keď som sa ho v nemocnici spýtala, čo sa stalo, povedal, že spadla zo schodov. Bol veľmi tichý, nerozprával a stál ďaleko od jej postele,“ spomína Leanne. Daniela však prišli do nemocnice zobrať policajti. Ona neskôr musela spraviť srdcervúce rozhodnutie a ťažko zranenú Hollie dať odpojiť od prístrojov. ,,Bolo to hrozné. Nemohla som byť pritom. Šla som sama do modlitebne,“ opísala. Jej snúbenca začali vyšetrovať pre vraždu. Na súde neskôr tvrdil, že dievčatko mu vypadlo z rúk a dopadlo na schody. Ďalšie zranenia sa jej mali stať, keď sa s ňou ponáhľal autom na pohotovosť, prudko dupol na brzdu a ona ,,vyletela“ z detskej sedačky. Vyšetrovatelia označili jeho verziu udalostí za nonsens.

Daniel mal duševné problémy a priznal, že sa bál starať sám o Hollie, keď sa jeho snúbenica vrátila do práce. Leanne o tom netušila. ,,Nikdy by som nešla do roboty, keby som to vedela,“ cituje ju The Sun. S Danielom plánovali svadbu a v deň, keď bola Hollie fatálne zranená, sa akurát chystala vyplatiť svadobnú plánovačku. Nechať snúbenca s dcérou sa nebála. ,,Párkrát som si všimla, že s ňou zaobchádzal drsne, ale povedala som, že je proste len chlap. Nemala som žiadne podozrenie,“ povedala. Od Hollienej smrti sa mladá žena trápi a snaží vybudovať svoj život na nanovo. ,,Dúfam v spravodlivosť. Verím, že jej to urobil on,“ vyjadrila sa o bývalom snúbencovi. ,,Nenávidim ho, absolútne ho nenávidím. Nikdy v živote mu neodpustím,“ uzavrela.