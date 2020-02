Koronavírus naplno zasiahol aj šport: Zrušené sú už desiatky podujatí po celom svete

Koronavírus naplno zasiahol aj športový svet, museli kvôli nemu zrušiť desiatky podujatí.

Agentúra DPA priniesla v utorok 25. februára zoznam vybraných športových podujatí, ktoré doteraz zrušili, odložili alebo presťahovali v dôsledku nového koronavírusu.

ČÍNA

- halové majstrovstvá sveta v Atletike (pôvodne 13.-15. marca v Nankingu, odložené o rok)

- ázijský halový atletický šampionát (12.-13. februára v Chang-čou, zrušené)

- VC Číny formuly 1 (19. apríla v Šanghaj, odložené)

- VC Číny formuly E (21. marca v San-Ja, zrušené)

- Svetový pohár v alpskom lyžovaní (Jen-čching 14.-15. februára, presunuté do Saalbachu-Hinterglemmu v Rakúsku)

- ázijsko-oceánska časť olympijskej kvalifikácie v boxe (3.-11. marca vo Wu-chane, presunuté do Ammánu v Jordánsku)

- olympijská kvalifikácie basketbalistiek (6.-9. februára vo Fo-šane, presunuté do Belehradu v Srbsku)

- olympijská kvalifikácia futbalistiek (3.-13. februára vo Wu-chane, presunuté do Sydney v Austrálii)

- 1. kolo najvyššej čínskej futbalovej súťaže (22. februára, odložené)

- zápasy futbalovej ázijskej Ligy majstrov čínskych klubov (preložené na apríl/máj)

- domáce zápasy Činy s Guamom a Maldivami v kvalifikácii futbalových MS 2022 (26. marca/31. marca, presunuté do Burinamu v Thajsku, duely odohrajú bez divákov)

- golfový turnaj Volvo China Open (23.-26. apríla v Šen-čene, odložené)

- majstrovstvá sveta v modernom päťboji (25.-31. mája v Sia-mene, presunuté do Cancúnu v Mexiku)

- samit Sportaccord (19.-24. apríla v Pekingu, presunutý do Lausanne vo Švajčiarsku)

- Čínska antidopingová agentúra pozastavila testovanie medzi 3.-21. februára. Viacerí tamojší športovci odriekli účasť na medzištátnych podujatiach, napríklad Davisovom pohári v Rumunsku, Svetovom pohári v gymnastike v Melbourne či turnajoch v džude v Paríži a Düsseldorfe.



KÓREJSKÁ REPUBLIKA:

- stolnotenisové MS tímov (22.-29. marca v Busane, preložené na 21.-28. júna)

- 1. kolo najvyššej kórejskej súťaže (29. februára, odložené na neurčito)

- zápasy kórejských tímov v ázijskej Lige majstrov (od 3. marca, duely odohrajú bez divákov)



JAPONSKO

- zápasy najvyššej japonskej futbalovej súťaže (odložené do konca marca)

- maratón v Tokiu a v Nagoji (1. marca/8. marca, zredukovaný počet účastníkov)

- začiatok tréningu dobrovoľníkov na OH v Tokiu (vo februári, odložené na máj)



HONGKONG

- turnaj v sedmičkovom rugby (3.-5. apríla, preložené na 16.-18. októbra)

- jazdecké podujatie Masters (14.-16. februára, zrušené)

- maratón v Hongkongu (9. februára, zrušené)

SINGAPUR

- majstrovstvá sveta golfistiek (27. februára-1. marca, zrušené)

- turnaj v sedmičkovom rugby (11.-12. apríla, preložené na 11.12. októbra)



KĽDR

- maratón v Pchojngjangu (12. apríla, zrušené)



TALIANSKO

- odvetný zápas futbalovej Európskej ligy Inter Miláno - Ludogorec Razgrad (27. februára, odohrá sa v Miláne bez divákov)

- najvyššia futbalová súťaž Serie A, štyri zápasy z 23. februára odložili, v zasiahnutých oblastiach sa bude hrať bez divákov

- zápas ženského rugby v rámci Six Nations proti Škótsku (23. februára, odložené)