Smrteľný koronavírus v Taliansku straší aj slovenských futbalistov: Hráči majú domáce väzenie!

Najvyššia pohotovosť! Taliansko sa stalo po Číne a Kórejskej republike treťou krajinou najinfikovanejšou koronavírusom. Najviac postihnuté sú severné regióny.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V Lombardii (štyria mŕtvi), Benátsku, Emilia Romagna, Piemonte, Alto Adige a Laziu identifikovali vyše 200 prípadov nákazy. Keďže počty stále stúpajú, talianska vláda pristúpila k razantným opatreniam.

V týchto regiónoch zatvárajú školy, materské škôlky, univerzity, múzeá, kiná, kostoly, obchody, bary. Zastavujú sa kultúrne a športové podujatia na uzavretých miestach, ktoré môžu byť ohniskami šírenia ochorenia. Ochranné opatrenia postihli aj slovenských futbalistov v Serii A.

Zatiaľ čo kluby trojice Lobotka – Špalek – Vavro svoje zápasy odohrali podľa plánu, Škriniar, Kucka a Haraslín sa museli zmieriť so zrušením programu. V Sassuole, neďaleko epicentra nákazy, hráva od minulého mesiaca Lukáš Haraslín.Verím, že sa to čo najskôr vyrieši. Moja mama pracuje v zdravotníctve. Poradila mi, aby som teraz nechodil do obchodných centier, umýval si pravidelne ruky a prijímal veľa vitamínov,“ prezradil pre Nový Čas.

Jeho reprezentačný spoluhráč Denis Vavro pôsobí zhruba 500 kilometrov južnejšie od Lombardie – v hlavnom meste. „V Ríme to zatiaľ nie je také kritické. Všade sa o tom hovorí, rešpekt má z toho určite každý. Je na každom z nás, či sa budeme vyhýbať masovým akciám. Ja idem zo štadióna domov za priateľkou. Skočíme nakúpiť, ale to je všetko. Existuje verzia, že sa sezóna preruší, alebo nasledujúce zápasy budú bez divákov. Nás by sa to až tak veľmi nedotklo, keďže už nehráme v pohárovej Európe,“ povedal nám Vavro.

Dnešný prvý duel osemfinále Ligy majstrov medzi Neapolom a Barcelonou by ohrozený nemal byť. Podľa talianskych médií štadión San Paolo zrejme vypredaný nebude. Do jeho hľadiska sa napriek tomu chystá okolo 55-tisíc fanúšikov a klub Lobotku („Koncentrujem sa na zápas, k situácii s koronavírusom sa nebudem vyjadrovať.“) by mal len na vstupnom zarobiť 4,5 milióna eur. Rovnako tak by sa mal vo štvrtok objaviť v akcii Škriniar v drese Interu Miláno, ktorý hostí na Sa Sire v prvom šestnásťfinále Európskej ligy bulharský Ludogorec Razgrad. Taliansko bojuje s čoraz väčšími obavami a neistotou. Na niektorých miestach už prepukla panika. „Útok na supermarkety pokračuje. Lov na rúška je zvyčajne márny,“ napísal denník Gazzetta dello Sport. V súvislosti s koronavírusom dvíha po Serii A varovný prst i anglická Premier League. Kluby zvyšujú hygienické opatrenia. Vedenia Brightonu a Leicestru prijali opatrenia na ochranu hráčov, personálu a fanúšikov, „Toalety sme vybavili dezinfekčnými prostriedkami. Nápisy v okolí štadióna priaznivcom pripomínajú, aby si umyli ruky,“ uviedol pre The Sun hovorca Crystal Palace.