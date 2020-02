To čo spravil? Český obranca hlúpym krokom obral svoj tím o postup do play-off

Český obranca Tomáš Zohorna (32) v zápase medzi Amurom Chabarovsk a Nižnekamskom v najvyššej ruskej hokejovej lige (KHL) spravil naozaj nečakaný krok, vďaka ktorému zaistil výhru súperovho tímu.

Počas predĺženia sa totiž Zohorna snažil dostihnúť rýchleho súpera mieriaceho s pukom k bránke. To sa mu však nedarilo a preto sa odhodlal k naozaj netradičnému riešeniu - hodil na ľad hokejku, čo zapríčinilo trestné strieľanie súperovho tímu. To využil hokejista Matt White, ktorý gólom rozhodol nielen o výhre svojho Nižnekamska (3:2pp), ale aj o jeho postupe do vyraďovacej časti súťaže, v ktorej pre Zohornov Chabarovsk nezostalo po jeho zvláštnom rozhodnutí hodiť hokejku na ľad, miesto.