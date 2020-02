Prestupové obdobie v NHL u konca: Aké posily zlákali kluby do svojich radov?

Slovenský útočník Tomáš Tatar (29) dohrá aktuálnu sezónu zámorskej hokejovej NHL v Montreale Canadiens.

Kanadský klub napriek istým šumom nevymenil svojho najproduktívnejšieho hráča v posledný deň prestupovej uzávierky. V závere minulého týždňa sa však rozlúčil so skúseným Rusom Iľjom Kovaľčukom, ktorého poslal do Washingtonu Capitals a na poslednú chvíľu sa vzdal aj kanadského útočníka Nicka Cousinsa, ktorý zamieril do Vegas Golden Knights. Vzhľadom na súčasné postavenie v tabuľke, aktuálnu formu aj zloženie kádra to vyzerá tak, že v Montreale vzdali boj o postup do vyraďovacích bojov.

Naopak, do play-off by sa radi dostali hráči Caroliny Hurricanes, ktorí si v minulej sezóne zahrali v konferenčnom finále. Vedenie klubu z mesta Raleigh bolo v závere prestupového obdobia veľmi aktívne. Do obrany získalo Fína Samiho Vatanena z New Jersey Devils aj Američana Bradyho Skjeia z New Yorku Rangers. Do ofenzívy pribudol ďalší Američan Vincent Trocheck z Floridy Panthers výmenou za Erika Haulu a Lucasa Wallmarka. Zaradil sa k menám ako Gretzky či Jágr: Famózny Ovečkin a jeho 700. gól v zámorskej lige

"Veríme hráčom, ktorých sme mali doteraz v kádri, ale na niektorých pozíciách sme sa potrebovali posilniť. Z nových akvizícii máme veľmi dobrý pocit. Je to silný odkaz pre ostatných, že sme tu a chceme zvíťaziť," uviedol pre klubový web generálny manažér Hurricanes Don Waddell.

Na úspech v play-off dlho čakajú v Edmontone. Oilers majú k dispozícii najproduktívnejšieho muža NHL Leona Draisaitla aj hviezdneho kapitána Connora McDavida, ale chýba im väčšia vyrovnanosť kádra. Generálny manažér Ken Holland preto siahol po zaujímavých menách, aby skvalitnil súpisku "olejárov". Do útoku angažoval Tylera Ennisa z Ottawy Senators a Andreasa Athanasioua z Detroitu Red Wings. Z rovnakého tímu putoval do Edmontonu aj ostrieľaný obranca Mike Green.

"Snažili sme sa čo najviac rozšíriť káder, aby mali tréneri väčšiu možnosť pri výbere hráčov do zápasov a zároveň, aby mohli viac kombinovať útočné formácie. Obetovali sme za nových mužov viaceré draftové výbery, čo znamená, že sme za nich zaplatili relatívne veľa a verím, že sa nám to vyplatí. Mojou úlohou bolo získať hráčov, teraz je to na tréneroch, aby to zužitkovali na dosiahnutie výsledkov," uviedol v rozhovore pre klubovú televíziu Holland, ktorý v minulosti oslavoval štyrikrát zisk Stanleyho pohára s Detroitom.

Šancu premiérovo zdvihnúť nad hlavu cennú trofej doprial Pittsburgh Penguins veteránovi Patrickovi Marleauovi, ktorého angažoval z trápiaceho sa San Jose Sharks. "Tučniaci" siahli aj po svojom bývalom hráčovi Connorovi Shearym, ktorého získali z Buffala Sabres. Vynikajúci ťah sa podarilo vedeniu Vegas. Finalista ročníka 2017/18 siahol po brankárovi Robinovi Lehnerovi z Chicaga, ktorý by mal vytvoriť silný tandem s Marcom-Andrém Fleurym.

Blackhawks pustili aj ďalšieho Švéda, obranca Erik Gustafsson posilnil Calgary Flames. New York Islanders získal najproduktívnejšieho hráča a najlepšieho strelca Ottawy Jeana-Gabriela Pageaua, ale chcel ešte viac. "Ostrovania" pracovali na príchode Zacha Pariseho z Minnesoty Wild, no výmenu nestihli uskutočniť v stanovenom termíne.

Najhorúcejším kandidátom na zmenu dresu v NHL bol v uplynulých mesiacoch americký krídelník New Yorku Rangers Chris Kreider. Klub z Manhattanu však v priebehu posledného dňa prestupového obdobia odmietol všetky špekulácie a s 28-ročným hráčom podpísal nový kontrakt do konca sezóny 2026/27. Toronto Maple Leafs si poistilo služby kanadského beka Jaka Muzzina do záveru ročníka 2023/24 a Nashville Predators predĺžil o dve sezóny zmluvu s americkým ofenzívnym univerzálom Roccom Grimaldim.