Hrozba koronavírusu trápi aj cyklistiku: Sagan môže prísť o Miláno - San Remo!

Úvodným vrcholom cyklistickej sezóny už tradične býva monumentálna klasika Miláno - San Remo.

Aj tento rok ju má v pláne absolvovať aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan, no vedúci organizačného výboru Mauro Vegni sa obáva toho, že z bezpečnostných dôvodov budú musieť byť najdlhšie preteky sezóny zrušené. Dôvodom je koronavírus, ktorý sa z európskeho pohľadu nepríjemne rozširuje najmä v severnej časti Talianska. Na Apeninskom polostrove je momentálne 130 ľudí pozitívnych a hlásia už aj úmrtia.

"Rovnako ako všetci, aj my sa obávame toho, čo sa deje. Zároveň dúfame, že sa časom situácia zlepší a že počet nakazených ľudí sa nezvýši. Rozhodujúcim faktorom bude počet takýchto prípadov a či bude situácia pod kontrolou. Miláno je jedným z dvoch miest, ktoré doteraz zaznamenalo najviac prípadov koronavírusu. Budeme sa riadiť pokynmi vlády a ministerstva zdravotníctva," vyjadril sa Vegni pre špecializovaný portál cyclingnews.com.

Mauro Vegni je šéfom spoločnosti RCS Sport, ktorá takisto organizuje aj preteky Tirreno-Adriatico, Giro d’Italia či Strade Bianche. Posledné menované podujatie sa koná už o necelé dva týždne, ale vraj by nemalo byť v ohrození. "V tejto chvíli to v Toskánsku, kde sa koná Strade Bianche, vyzerá v poriadku. Myslím si, že tu nebude problém, ale situáciu budeme monitorovať," povedal Vegni.

Koronavírus v nedeľu zasiahol aj do diania vo futbalovej Serie A, kde boli odložené štyri stretnutia. Takisto zasiahol tradičný karneval v Benátkach a v niektorých oblastiach sú zavreté školy a úrady. Podľa Vegniho by prípadné zredukovanie trate klasiky Miláno - San Remo nebolo vhodným riešením. "Momentálne nemáme plán B. Nemalo by zmysel skrátiť tri štvrtiny pretekov. Môžeme sledovať iba vyhlásenia vlády. Stále máme štyri týždne," dodal Vegni.