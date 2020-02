Redaktorka RTVS, ktorú zasiahol puk, je späť: Pred kamerou bude neprehliadnuteľná

Redaktorka RTVS Barbora Žiačiková je po nepríjemnom zranení opäť v práci.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po decembrovom zranení, kedy ju do tváre trafil puk sa Žiačiková vrátila s ružovou prilbou k ľadovej ploche, aby pokračovala vo svojej kariére.

"Sľúbila som, že sa vrátim a svoj sľub som dodržala. Som späť a silnejšia ako predtým. Príbeh trafenej redaktorky je na konci. Vrátila som sa symbolicky na mieste, kde som sa druhýkrát narodila. Či budete veriť alebo nie, presne takto som si to vysnívala. Pred 76 dňami som bola bez polovice tváre a nikto, vrátane mňa nevedel, čo bude ďalej. Či to bude také, ako predtým. Popravde? Veril málokto. Neexistovalo nič uchopiteľné, žiadna nádej. Jediné, čo som mala, bola viera, sila a pokora," napísala na svoj profil na Facebooku redaktorka.

Počas zápasu nadstavbového kola hokejovej Tipsport ligy medzi Banskou Bystricou a Trenčínom opäť spovedala hokejistov. Návrat do práce však neberie ako samozrejmosť a nezabúda ani na tých, ktorí jej v ťažkých chvíľach pomohli.

"Viem, že som to povedala už mnohokrát, no moja vďaka je nekonečna a je to to najmenej, čo môžem urobiť. Z celého srdca ďakujem každému, kto sa akokoľvek pričinil o to, že môj príbeh trval tak krátko a aj keď mal hrozný začiatok, mal zázračne šťastný priebeh a najmä koniec," nezabudla poďakovať Žiačiková a k príspevku pridala aj aktuálnu fotografiu s ružovou prilbou.