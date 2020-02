Kráľovná povedala DOSŤ! Plány Harryho a Meghan sa šmahom ruky rozplynuli

Opäť vystrkujú rožky! Princ Harry s manželkou sa cítia ukrivdení po ráznom kroku kráľovnej.

Princ Harry a Meghan Markle sa dohodli na pravidlách života, ktoré pre nich začnú platiť od 1. apríla, kedy oficiálne prestanú byť aktívnymi členmi britskej kráľovskej rodiny. No neboli by to oni, keby si neposťažovali na krivdu, ktorej sa dopustila kráľovná tým, že im zakázala používať pomenovanie „Royal“ v ich obchodnej značke. Podľa princa a jeho manželky totiž neexistuje zákon, ktorý by im to mal zakázať. Napriek tomu budú želanie britskej panovníčky rešpektovať. „Hoci neexistuje žiadna zákonná príslušnosť monarchii či vláde používať slovo Royal v zámorí, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu nebudú používať Sussex Royal alebo variantu slova Royal na žiadnom území (či v Spojenom kráľovstve alebo inde), keď príde k ich odchodu na jar 2020,“ uviedol v časti oficiálneho vyhlásenia hovorca Harryho a Meghan.

Manželia už vlani na jeseň požiadali o komerčnú ochrannú známku. Túto žiadosť teraz stiahli.Ale ich vyhlásenie bolo absolútne zbytočné... Môže to viesť k problémom v budúcnosti, nepáči sa im toto nariadenie, ktoré ich núti odstúpiť ako aktívni členovia britskej kráľovskej rodiny a nepoužívať oficiálne tituly, hoci im zostanú. Chcú používať Sussex Royal,Nedáva to žiadny zmysel,“ uviedol odborník na britskú monarchiu Richard Fitzwilliams.

Harry a Meghan zostanú oficiálne Ich kráľovskými výsosťami, ale tento titul nebudú nikdy používať. Takisto Harrymu zostanú vojenské hodnosti a funkcie, ale nebude ich používať. A naďalej zostane šiestym následníkom trónu po Charlesovi, Williamovi, Georgeovi, Charlotte a Louisovi.