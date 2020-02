Nečakaný zvrat! Harry a Meghan vyslali z Kanady jasný signál: Definitívne zbohom kráľovnej?!

Meghan (38) si o rozhodnutí kráľovnej, ktorá jej a Harrymu (35) zakázala po opustení zo svojich pozícií v rodine používať v budúcnosti prívlastok kráľovský (Royal), zjavne myslí svoje.

Harry a Meghan rozhodli o svojej budúcnosti: Ich koniec je nezvratný, ohlásili presný dátum

Podľa zdroja z blízkeho okolia rebelantského páru, ktorý momentálne žije v honosnej rezidencii v Kanade, Meghan nevidí v kráľovninom kroku žiadny právny základ. So svojím manželom totiž minuli tisícky na to, aby si zaregistrovali ochrannú známku na značku Sussex Royal, ktorá má zastrešovať ich projekty po celom svete. Podľa aktuálneho oficiálneho vyhlásenia ich hovorcu, ktoré priniesol web ETonline, "neplánujú používať titul v období po jari 2020", čím jasne ustupujú požiadavke kráľovnej. „Nemyslím si, že chcú predávať tričká či ceruzky s tým nápisom. Nechápem, prečo je to problém,“ povedal predtým médiám podľa TheSun nemenovaný zdroj.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Meghan je vraj z celého škandálu okolo jej odchodu do Kanady už unavená. Rovnako je na tom aj Harry. Práve fakt, že princ a jeho syn Archie majú kráľovskú krv, je podľa bývalej herečky tým najlepším dôkazom toho, že značku používať môžu. „Meghan hovorí, že projekty, na ktorých s manželom pracujú, hovoria sami za seba a kráľovské meno chcú použiť pre to, aby ochránili dobré meno rodiny a nie aby na ňom zarábali.“

Kráľovná je však neoblomná vo svojom presvedčení, že členovia kráľovskej rodiny by na príslušnosti k rodine nemali finančne profitovať. Už v minulosti sa Buckinghamský palác vyjadril, že používanie slova kráľovský musí byť zvážené. Teraz je už jasné, že kráľovská rodina dosiahla svoje.