Poriadne prestrelil: Šéf Ryanairu si pohneval moslimskú komunitu

Generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary čelí kritike za tvrdenie, že moslimskí muži by sa na letiskách mali podrobovať špeciálnym kontrolám. Informovala o tom v sobotu na stanica BBC.

Riaditeľ írskej nízkonákladovej spoločnosti O'Leary sa v sobotnom rozhovore pre britský denník The Times kriticky vyjadril o letiskových kontrolách. Tie by sa podľa jeho slov nemali vzťahovať na rodiny s malými deťmi, šanca, že by totiž práve oni boli "bombovými atentátnikmi" je "nulová". Dodal, že teroristami sú vo všeobecnosti muži vyznávajúci islam.

Moslimská rada Británie (MCB) tieto vyjadrenia označila za "rasistické a diskriminačné". Hovorca MCB povedal, že takéto otvorené rasistické prejavy riaditeľa veľkej leteckej spoločnosti, ktorý chce diskriminovať svojich zákazníkov, sú zahanbujúce.

Spoločnosť Ryanair neskôr uviedla, že O'Leary iba "žiadal efektívnejšie bezpečnostné kontroly na letiskách".