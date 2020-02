Nečakané priznanie krásky Gabriely Marcinkovej: Trpela som komplexmi

Pochybovala o sebe. Krásna a talentovaná herečka Gabriela Marcinková patrí medzi najatraktívnejšie ženy v našom šoubiznise. Ona sama sa však dlho nevedela prijať. Sympatická brunetka najnovšie Novému Času prezradila, čo zmenilo jej pohľad na samu seba a na čo sa momentálne zameriava.

Bola zaradená do rebríčka najkrajších žien na svete, avšak predsa nie vždy bola so sebou spokojná. Herečka Gabriela Marcinková priznala, že v minulosti so sebavedomím veľká kamarátka nebola.

„V tomto veku sa mi už začína žiť dobre samej so sebou. Ale nie vždy som mala také pocity. Ako väčšina mladých dievčat som mala tiež problém s tým, ako vyzerám, priberám, či aký mám zadok,“ povedala úprimne Gabriela.

Tomu obdobiu je však už koniec a herečka za to vďačí svojej dcérke Eme. „Zmierenie prišlo s vekom. Mám dieťa a o tom je život. To ma prinútilo riešiť reálne veci a začala som menej riešiť seba,“ prezradila svoj recept na spokojnosť Marcinková.