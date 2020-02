Belasí si schuti zastrieľali: Liptákom uštedrili dvojciferný debakel

Hokejisti Slovana Bratislava sa rozlúčili s prvou fázou základnej časti hokejovej Tipsport Ligy 2019/2020 vysokým víťazstvom.

V piatkovom zápase 52. kola zdolali na domácom ľade posledný Liptovský Mikuláš jednoznačne 11:0 a do nadstavby idú z druhej priečky. "Belasí" nazbierali presne 100 bodov, prvá Banská Bystrica získala o dva viac. Pre trinásty Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila.



Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Góly: 2. Urbánek (Šedivý, St. Pierre), 16. Zigo (Abdul), 19. Abdul (Šedivý), 30. Puliš (Bačík, Carson), 32. Bondra (Kytnár, Žitný), 36. Abdul (Zigo), 39. Meszároš (Sloboda), 46. Kytnár (Bačík, Viedenský), 52. Matoušek (Carson), 53. Bondra (Urbánek), 56. Kučný (Urbánek). Rozhodovali: Goga, Juhász - Krajčík, Soltész, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4697 divákov.

Slovan Bratislava: Brust (41. Sabo) – Bačík, Carson, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný – Pance, Zigo, Abdul – Urbánek, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Sloboda, Puliš, Matoušek - Petráš

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kapičák (41. Melna) - Mezovský, Droppa, Božoň, Roman, Nemec, Smutný - Michalík, Tamáši, Ru. Huna - Oško, Piatka, Vybiral - Haluška, Uhrík, Nechaj - Nespala, Lištiak



Slovan mal od začiatku zápas pevne v rukách a už po 77 sekundách sa ujal vedenia. Šedivý pri presilovke posunul puk na modrej na Urbáneka a ten tvrdou strelou rozvlnil sieť - 1:0. Liptáci si vypracovali veľkú šancu až v 13. minúte, keď Vybiral prihral spoza bránky Lištiak, ale jeho ranu vyrazil Brust. O dve minúty neskôr udreli opäť domáci, Zigo sa preštrikoval pomedzi dvoch hráčov a zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Minútu pred koncom upravil na 3:0 Abdul, ktorý sa dostal do brejku a kľučkou prekonal Kapičáka.

V 24. minúte boli oba tímy blízko gólov, no pokusy Urbáneka a Michalíka však skončili na bránkovej konštrukcii. Slovan si potom zahral v početnej výhode, síce ju nevyužil, no v druhej polovici tretiny sa trafil až štyrikrát. Najprv zvýšil na 4:0 Puliš, v 32. minúte sa presadil Bondra, v 36. strelil svoj druhý gól v zápase Abdul a v 39. minúte upravil na 7:0 Meszároš.

V tretej tretine tak išlo už iba o to, či "belasí" dokážu pokoriť hranicu desiatich gólov a či sa Liptákom podarí zaznamenať aspoň čestný úspech. Oba tímy pred ňou vystriedali brankárov za Brusta naskočil Sabo a za Kapičáka Melna. Brankár Liptákov kapituloval v 46. minúte, Kytnár prešiel s pukom spoza bránky pred Melnu, ktorému jeho strela prepadla do siete - 8:0. Slovan dominoval aj v ďalšom priebehu a pridal ešte tri góly. V 52. minúte vypadol Melnovi puk a Matoušek ho pohotovo dorazil do siete, o minútu neskôr sa dostali do brejku Urbánek s Bondrom a druhý menovaný zvýšil už na 10:0. V 56. minúte prešiel Urbánek do útočného pásma ako nôž maslom, prihral pred bránku úplne voľnému Kučnému a ten strelil jedenásty gól domácich.