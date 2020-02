Česká enkláva Bostonu sa rozrastá: Do tímu medveďov smeruje nová posila

Hokejový útočník Ondřej Kaše sa v NHL stal novou posilou Bostonu. Bruins, medzi ktorých hlavné ofenzívne hviezdy patrí David Pastrňák a David Krejčí, ho získali z Anaheimu za útočníka Davida Backes, obrancu Axela Anderssona a voľbu v 1. kole tohtoročného draftu. Kluby informovali o výmene na svojich weboch.

Dvadsaťštyriročný Kadaňský rodák Kaše pôsobil doteraz v najlepšej lige sveta v drese Ducks. Kalifornský celok si ho vybral v drafte 2014 z až 205. pozície. Kaše si ale postupne vydobyl silnú pozíciu v mužstve.

Prvýkrát naskočil do NHL počas sezóny 2016/17, odvtedy nastúpil v základnej časti v 198 zápasoch a pripísal si 96 bodov za 43 gólov a 53 nahrávok. Za 13 štartov v play off stihol dva góly.

V tejto sezóne odohral 49 stretnutí s bilanciou 23 bodov (7 + 16), čo ho radilo na šieste miesto tímovej produktivity. Kým Ducks to majú v Západnej konferencii do play off veľmi ďaleko a za sebou majú iba Los Angeles, Bruins sú aktuálne najlepším tímom ligy.

Tridsaťpäťročný Backes odohral v tomto ročníku len 16 duelov a pripísal si v nich gól a dve nahrávky. Ostrieľaný veterán podpísal s Bruins v lete 2016 lukratívny päťročný kontrakt na 30 miliónov dolárov. Boston bude ďalej pokrývať štvrtinu jeho platu.

Backes má v dlhodobej fáze NHL odohraných už 944 zápasov a nazbieral v nich 554 bodov (245 + 309). Vo vyraďovacích bojoch o Stanley Cup má na konte 82 štartov a 39 bodov (17 + 22).

Dvadsaťročný Andersson odohral v tejto sezóne 41 zápasov za Moncton Wildcats v juniorskej QMJHL. Švédsky zadák v nich zaznamenal 22 bodov vďaka dvom gólom a 20 prihrávkam. Na príležitosť v NHL zatiaľ čaká.