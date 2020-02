Zdeno Chára pomáha ťažko chorému Riškovi s lekármi v Bostone: Dojemné vyznanie rodičov chlapčeka

Sú nesmierne vďační. Rodina malého Riška (22 mes.) sa pomaličky blíži k vytúženému cieľu - ceste do Bostonu, kde môže okatému chlapčekovi svitnúť šanca na lepší život.

Obrovská spolupráca tenistky Dominiky Cibulkovej (30) a hokejistu NHL Zdena Cháru (42), ktorí burcovali aj obyčajných ľudí, totiž priniesla svoje ovocie. Rodina už má na konte takmer dva milióny eur, ktoré Riško súrne potrebuje na svoju liečbu.

Chlapček trpí najťažšou formou spinálnej svalovej atrofie SMA1 a už o dva mesiace oslávi dva roky, čo je veková hranica, do dosiahnutia ktorej musí dostať ultradrahý liek Zolgensma. Mama malého bojovníka je za podporu známych športovcov nesmierne vďačná.„Veľké ďakujem patrí Dominike Cibulkovej, ktorá nielenže uverejnila podporné statusy, ale zdvihla telefón a iniciatívne zavolala Zdenovi Chárovi, aby nám v Bostone pomohol. Zdenovi patrí ďalšie veľké ďakujem, lebo ten sa už niekoľkokrát stretol s lekármi Bostonskej nemocnice a pomáha, ako vie. Výsledkom jeho aktivít je to, že si intenzívne voláme a píšeme s lekármi v Bostone, aby sme stihli pripraviť všetko k liečbe Riška. Nie je to len tak, že priletíme do Ameriky, pichnú nám injekciu a odídeme domov,“ vyznáva sa na sociálnej sieti.

Najlepšej slovenskej tenistke sa podarilo zmobilizovať ľudí až natoľko, že za pár dní chlapčekovi pribudla na účet neuveriteľná suma. „Usmievam sa, pretože sa nám od minulotýždňovej výzvy podarilo vyzbierať z 350-tisíc eur cez 1,5 milióna eur pre bojovníka Riška. To všetko len spoločnými silami,“ neskrýva radosť na sociálnej sieti Cibulková, ktorá sa Chárovi rovnako poďakovala.

„Hneď ako som sa mu s touto prosbou ozvala, začal riešiť zbierku aj vo svojom hokejovom klube a už vybavuje Riškovi podmienky priamo s nemocnicou v Bostone,“ vyjadrila sa. Slovenská hviezda hokejovej NHL Chára svojich priaznivcov rovnako burcoval k pomoci prostredníctvom sociálnych sietí. Rodičia statočného Riška prezradili, že ani netušili, koľkí ľudia ich v ceste za ich snom - záchranou milovaného dieťaťa - podporia finančne i emočne. „Veľmi si to vážime a ďakujeme. Je to pre nás obrovská energia, aby sme to celé ustáli a vydržali do konca,“ prezradila.