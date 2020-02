Do súdnych ťahaníc medzi Wisterovou a manželom je zapletený aj Lipšic: Bude svedčiť na americkom súde?

Prípad naberá na obrátkach! Moderátorka Vera Wisterová (42) je už niekoľko rokov na nože s manželom americko-izraelského pôvodu Jeremym Hulshom (40), s ktorým má synov Thea (5) a Harlowa (8).

Ich konflikty dospeli do extrému v októbri minulého roka, keď Hulsh obe deti uniesol do Ameriky. Ako Nový Čas informoval, za oceánom sa už medzi manželmi začala ostrá súdna bitka.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Problémy v manželstve Very Wisterovej a Jeremyho Hulsha sa začali kopiť už od roku 2004, keď sa aj s deťmi vrátili z Izraela na Slovensko. Hoci deti boli zverené slovenským súdom do starostlivosti matky, napätá situácia dospela v októbri minulého roka do momentu, keď Jeremy uniesol chlapcov do Ameriky.

Vera tak niekoľko mesiacov prežívala hotové muky, kým sa na príkaz súdu opäť mohla stretnúť s milovanými deťmi. V meste Chicago sa v utorok konalo prvé súdne pojednávanie. Jedným z dôležitých bodov súdneho sporu manželov je tzv. habitual residence, teda obvyklé miesto pobytu detí. Zatiaľ čo Wisterová tvrdí, že týmto miestom je Slovensko, Hulsh to striktne odmieta.

Do právneho boja povolal až 20 svedkov a 10 expertov zo Slovenska a iných krajín. Na jeho dlhom zozname sa ocitol dokonca aj bývalý politik Daniel Lipšic, ktorý bol pôvodne Hulshovým obhajcom, no neskôr dal od jeho právneho zastupovania ruky preč. Teraz je však do celej kauzy zatiahnutý opäť, keďže Lipšica podľa informácií Nového Času 9. februára kontaktovali Hulshovi americkí advokáti.

Expert na slovenské právo

Lipšic tieto informácie potvrdil. „My sme dávali len stanovisko, ktoré sa týkalo toho, pre aké veci je trestne stíhaný pán Hulsh. Je to stanovisko, ktoré sa týka právnej povahy jeho stíhania, vydania medzinárodného a európskeho zatykača,“ povedal Novému Času s tým, že Hulsha v žiadnom konaní nezastupuje a stanovisko podal podľa informácií, ktoré má v trestnom stíhaní.

Ako ďalej uviedol, Američania potrebovali stanovisko od slovenského advokáta, keďže slovenské právo je pre nich cudzie. „Potrebovali vedieť, čo to znamená, že je vydaný zatykač, že keď sa vráti človek na Slovensko naspäť, či ho zatknú alebo nie a aký je procesný postup,“ vysvetlil Lipšic, ktorý predložil neutrálne právne stanovisko s vysvetlením, čo by Hulshovi hrozilo, keby sa vrátil na Slovensko.

„Jednoznačne bol vydaný zatykač, takže tam hrozí vzatie do väzby. O konaní, ktoré prebieha na federálnom americkom súde a kde sme dávali stanovisko, bližšie informácie nemám,“ dodal expolitik, ktorý verí, že nebude musieť ísť do Ameriky vypovedať aj osobne. Na zozname svedkov Jeremyho strany, ktorý má Nový Čas k dispozícii, je však Lipšic v kategórii svedkov, ktorí môžu byť zavolaní svedčiť na súd.