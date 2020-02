Hráč Ajaxu sa stal hitom internetu: Súpera videl simulovať, nasledovala geniálna reakcia

Štvrtkový duel Európskej ligy medzi Getafe a Ajaxom Amsterdam (2:0) priniesol skutočne bizarnú situáciu.

Simulovanie, či prehnané reakcie hráčov po strete so súperom či faule nie sú príliš dobrou vizitkou futbalu. To, čo sa odohralo na trávniku počas zápasu, však zaskočilo nie len prítomných hráčov, ale i všetkých fanúšikov. Hráč Getafe Allan Nyom (31) po kontakte s Ryanom Babelom (33) hodil padol na zem a začal sa zvíjať od bolesti. To, ako na jeho reakciu odpovedal Babel bolo skutočne originálne. Hráč Amsterdamu začal napodobňovať svojho súpera a parodovať jeho pohyby aby mu ukázal, že jeho reakcia a simulovanie neboli podľa neho na mieste.