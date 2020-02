Hráčom mesiaca francúzskej Ligue 1 opäť Parížan: Len nedávno sa sťažoval na klub

Hráčom mesiaca január v najvyššej francúzskej futbalovej súťaži sa stal Brazílčan Neymar z Paríža Saint Germain.

Vo štvrtok to podľa výsledkov hlasovania oznámila národná hráčska asociácia (UNFP). Najdrahší hráč Ligue 1 dal v januári štyri góly, na jeden gól prihral. Denník Le Parisien pripomína, že Neymar je v tejto sezóne druhým Parížanom, ktorý sa stal hráčom mesiaca, v októbri 2019 ním bol obranca Thiago Silva.

Zároveň parížska „desiatka“ získala toto ocenenie trofej druhýkrát, prvýkrát sa z nej mohla tešiť v decembri 2017. V sezóne 2017/2018 sa Neymar stal podľa UNFP aj hráčom roka v elitnej francúzskej lige.

Len nedávno sa však hviezdny brazílsky útočník po osemfinálovej prehre LM 1:2 s Borussiou Dortmund posťažoval, že mu klub po zranení bránil v predchádzajúcich zápasoch hrať a že sa kvôli tomu nemohol dostať do lepšej formy.

"Je ťažké nehrať štyri zápasy, nebola to moja voľba. Nebolo to moje rozhodnutie, ale rozhodnutie lekárov a klubu. Mali sme okolo toho veľa diskusií. Chcel som hrať, cítil som sa dobre. Klub sa bál. A vo finále som to ja, kto tým trpí. Keby som mal viac praxe, odohral by som lepší zápas," povedal Neymar po zápase.