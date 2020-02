Vybičované emócie pred veľkým zápasom: Wilder s Furym sa do seba pustili

Počas stredajšej predzápasovej konferencie k súboju boxerov Tysona Furyho (31) a Deontaya Wildera (34) to poriadne vrelo.

Ako uvádza web The Sun Wilder bol prvý, kto postrčil Furyho, no ten mu nezostal nič dlžný a sotil ho ešte silnejšie. Stretnutie dvoch bojovníkov sa nezaobišlo ani bez urážok a nadávok. "Našiel som ťa, keď si bol závislý na kokse a uvažoval si o samovražde. Priviedol som ťa späť do veľkého boxu," zneli Wilderové slová, ktorými odkazoval na fakt, že Fury sa po ťažkých časoch plných alkoholu a prejedania sa vrátil k boxu až v zápase proti Wilderovi.

"Dal som mu najväčšiu výplatu jeho života, priviedol ho do Las Vegas a toto je spôsob, akým mi ďakuje. Vo vnútri je nervózny, vidím, že má strach. Pôjde dole," nedal sa Fury.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V súboji dvoch najlepších boxerov ťažkej váhy, ako ich označujú odborníci, ide o opasok organizácie WBC, ktorého držiteľom je momentálne Wilder. Ich posledný vzájomný súboj skončil remízou.