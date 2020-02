Magické dátumy Lucie a Rada z Košíc: Na správny deň na svadbu čakali vyše 8 rokov!

Svoju lásku spečatili vo výnimočný deň! Včerajší dátum, 20. 2. 2020 sa zapíše do pamäti mnohých párov ako ten najkrajší a najmagickejší.

Rozhodli sa totiž počas neho povedať si svoje Áno. Medzi nadšenými novomanželmi sú aj Košičania Lucia (39) a Rado (49). Tí s úsmevom prezradili, že ich čarovné čísla sprevádzajú počas celého ich takmer 9-ročného vzťahu.

Magické dátumy spojili život dvoch Košičanov a pedagógov Lucie (39) a Radoslava (49) Lukácsovcov. Na ten správny deň čakali vyše 8 rokov. Ona, riaditeľka materskej školy a on, riaditeľ základnej školy, sa zoznámili na divadelnom predstavení presne 11. 11. 2011. Svoje city sa rozhodli rovnako povýšiť na ďalší level počas magického dátumu. Pár sa totiž zasnúbil 12. 12. 2012.

„Spoznali sme sa na pôde radnice mestskej časti Košice-Staré Mesto. Dnes tu máme svadbu,“ prezradil Rado s tým, že tieto dátumy sú pre nich magické. „Myslím si, že nám prinášajú veľa šťastia a lásky, preto sme si vybrali štvrtok 20. 2. 2020 ako dátum našej svadby,” zhodnotil. Košičan prezradil aj ďalšie spojenie s číslom 2. Pre oboch je to už druhá svadba. „Máme spoločné názory na magické dátumy a obidvom nám to prináša hlavne lásku, radosť a šťastie,” dodala šťastná Lucia, ktorá spolu so svojou láskou na včerajší deň nikdy nezabudne.

Čo prináša tento dátum do vzťahu

Ines Tokárová, veštkyňa

Dvojka v dátume predstavuje tému vzťahov, lásky, citu, prekonanie samoty. Do vzťahu prináša ohľaduplnosť, disciplinovanosť, nesebeckosť a empatiu. V manželstve uzatvorenom v tento deň sa bude tiež prejavovať zvýšená citlivosť, intuitívnosť a dôvera.