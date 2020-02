Narodili sa v magický dátum 2.2.2020: Aký osud čaká týchto anjelikov?

Ich životy bude sprevádzať magický dátum. Alex, Jakub, Ella, Kristián, Jazmín a ďalší anjelíci uzreli svetlo sveta v deň, ktorý symbolizujú samé dvojky, v numerológii znamenajúce intuíciu.

Niektorí rodičia si v najšťastnejšom okamihu ani neuvedomili, v akom čase sa ich klbká lásky narodili. Všetci však veria, že im to do života prinesie šťastie a detičkám sudičky do kolísky vdýchli doslova rozprávkový život. Nový Čas sa na symboliku dátumu opýtal aj veštkyne Zany, ktorá má pre novorodencov jasný odkaz.

Čas narodenia: 10:08 hod.

Hmotnosť: 4 500 g

Dĺžka: 50cm

V ružinovskej nemocnici sa narodil malý valibuk. „Alexko už má staršiu sestričku Stellu (3,5). Dva týždne som ho prenášala, on si tento dátum vybral,“ prezradila mamička Lucia (34) a jej manžel Edward (33) sa spokojne usmial.

Ella, Žilina

Čas narodenia: 4:05 hod.

Hmotnosť: 3 370 g

Dĺžka: 51 cm

Na svet prišla 20 minút po tom, ako ocino priviezol maminu do nemocnice. Chcel ísť k pôrodu, ale už to nestihol, jeho vytúžená druhá dcérka Ella bola rýchlejšia.usmieva sa šťastná mamička Zita.

Kristián, Košice

Čas narodenia: 7:13 hod.

Hmotnosť: 2 680 g

Dĺžka: 47 cm

Mojimi šťastnými číslami sú okrem 2 aj 7 a 13. A synček prišiel na svet práve o 7. hodine a 13-tej minúte,“ netajila šťastná mamina Zuzana (22).