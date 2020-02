Andrej Danko ocenil, že sa podarilo začať rokovanie, verí v slušnú diskusiu

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) ocenil, že sa parlamentu podarilo začať riadne rokovať o predložených návrhoch bez násilia.

Zdôraznil potrebu slušnosti a podľa vlastných slov verí, že diskusia v pléne bude dôstojná. Povedal to na tlačovom brífingu po tom, ako nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého prestali blokovať rečnícky pult v rokovacej sále. Z časového hľadiska sa podľa jeho slov schôdza dá zvládnuť ešte pred začiatkom volebného moratória.

"Na zlobu treba ísť slušnosťou. Toto berte ako odkaz týchto dvoch dní. Keby sme pri riadení schôdze stratili nervy a neudržali emócie poslancov, hanba mohla byť väčšia," povedal Danko.

Konanie nezaradených poslancov bolo podľa jeho slov blokádou a nie klasickou obštrukciou. Deklaroval, že aj keby po vystúpení predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) neopustili nezaradení poslanci sálu, rokovanie by sa podarilo. Vysvetlil, že pripravených bolo viacero opatrení, ako napríklad ďalších sedem rečníckych pultov či mobilný rečnícky pult.

Podotkol, že rokovací poriadok nepozná parlamentnú stráž, ktorá by dokázala poslancov zo sály vyviesť, ani ju pri novele do zákona zaviesť nechcel. "Nikdy som si to nevedel predstaviť, ani by som to nevyužil," dodal s tým, že je to aj odkazom pre extrémistov.

Deklaroval, že diskusiu v pléne nebude nikto obmedzovať a poslancom nikto nebude brániť vystúpiť. Podľa počtu prihlásených poslancov do diskusie k jednotlivým návrhom odhaduje, že by sa schôdza dala zvládnuť do utorka alebo stredy budúceho týždňa. Vždy sa však podľa jeho slov môže stretnúť poslanecké grémium a rozhodnúť napríklad o vypustení obednej prestávky a ďalších spôsoboch, ako schôdzu urýchliť.