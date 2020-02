Beblavý a spol. prerokujú postup okolo schôdze s opozičnými partnermi

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Miroslava Beblavého prerokujú ďalší postup v súvislosti s mimoriadnou schôdzou o opatreniach Smeru-SD a SNS za vyše pol miliardy eur aj s ostatnými opozičnými partnermi.

Povedal to Beblavý po tom, ako v úvode štvrtkového rokovacieho dňa v pléne vystúpil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a nezaradení poslanci po dvoch dňoch prestali blokovať rečnícky pult v sále.

"Boli sme nútení brániť ústavnosť, parlament a demokraciu. Robili sme to nekonfliktne," povedal s tým, že tak chceli parlamentnú väčšinu prinútiť, aby od mimoriadnej schôdze ustúpili a nechali rozhodnúť Ústavný súd (ÚS) SR. Beblavý odmieta Pellegriniho reči o hanbe na adresu nezaradených poslancov. To premiér je podľa Beblavého hanba Slovenska.

Opatrenia predložené na mimoriadnu schôdzu sú podľa poslanca Ľubomíra Petráka (Smer-SD) súčasťou voleného programu strany Smer-SD. Vysvetlil, že zákony sa rozhodli predložiť a prijať v zrýchlenom režime aj vzhľadom na možné ohrozenie sociálnych opatrení po voľbách. "My to, čo chceme dať, sme pripravení dať. Ak to chce niekto zrušiť, má po voľbách na to všetky nástroje," vyhlásil Petrák.

Dodal, že počas roka sa môžu zaviesť výdavkové stropy. Odmieta, že by o podpore zákonov rokovali s ĽSNS. "Tvrdím, že tieto zákony budú mať podporu viac ako ústavnej väčšiny vzhľadom na to, že mnohí poslanci z opozície sú pripravení za to podľa svojho vedomia a svedomia zahlasovať," doplnil.

Rokovanie mimoriadnej schôdze sa malo začať v utorok, ale pre obštrukciu niekoľkých nezaradených poslancov ju dvakrát prerušili do ďalšieho dňa. Na tretí deň plénum začalo rokovať a to po vystúpení premiéra v úvode dňa. Ten kritizoval správanie nezaradených poslancov. Zákonodarcovia na čele s Beblavým napokon prestali blokovať rokovanie, ale premiérovu kritiku odmietajú.

Poslanci na mimoriadnej schôdzi majú prerokovať tri vládne novely zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru. O novelách majú rokovať v skrátenom režime.