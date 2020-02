Krásne gesto: Prešov prispeje na liečbu ťažko chorých detičiek, ktorých príbeh zomkol Slovensko

Mesto Prešov prispeje na pomoc pri liečbe spinálnej svalovej atrofie rodinám štyroch detí snažiacim sa o získanie dostatočného množstva prostriedkov na zakúpenie lieku sumou 10-tisíc eur.

Každá rodina dostane od mesta po 2 500 eur. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove na svojom stredajšom rokovaní na návrh poslanca Rudolfa Dupkalu.

Ten návrh predložil v súvislosti s vlnou pomoci, ktorú dostalo mesto po výbuchu plynu a zničení bytovky na Mukačevskej ulici. „Keď vieme, aké je to prechádzať peklom, a tým si teraz prechádzajú štyri manželské páry, možno by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, či by sa aj z našej strany nedalo urobiť gesto, ktoré sme aj my prijali v decembri a teraz ho aspoň takto sčasti splatili verejnosti,“ zdôvodnil svoj návrh, ktorý podporilo všetkých 28 prítomných poslancov zastupiteľstva.

Rodičia chorých detí sa rozhodli vyzbierať peniaze na nový genetický liek, ktorý je momentálne registrovaný len v Spojených štátoch amerických a stojí v prepočte 1,9 milióna eur, pomocou verejnej zbierky. Dupkala na podporu zbierky vyzval aj širokú verejnosť. „Chcem poprosiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavili to, čo bolo prejavené voči mestu, keď sa stala tragédia na Mukačevskej ulici,“ dodal.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove v decembri podporili sumou 5 000 eur aj rodiny obetí, ktoré zahynuli pri tragickej zrážke nákladného auta a autobusu na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. V stredu 13. novembra zomrelo dvanásť cestujúcich z linkového autobusu spoločnosti Arriva. Deväť z obetí pochádzalo z obce Kolíňany a tri dievčatá z obce Jelenec v okrese Nitra.

Na pomoc ľuďom dotknutým tragickým výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici 7 v Prešove sa vyzbieralo viac ako päť miliónov eur. Presnú sumu zatiaľ prešovská samospráva nezverejnila. Do stredy 12. februára mesto prerozdelilo z oficiálneho účtu 631 500 eur. Išlo o jednorázové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie a príspevky na bývanie. “Do konca mesiaca február bude prerozdelená medzi majiteľov asanovaných bytov z Mukačevskej 7 aj celková suma, ktorá sa vyzbierala na oficiálnom účte. Peniaze budú prerozdelené do posledného centu,“ informoval agentúru SITA hovorca mesta Prešov Vladimír Tome.