Ťažko chorému Riškovi chce pomôcť aj štát, no... Nečakané rozhodnutie rodičov

Povedali nie! Rodina Riška (22 mes.), ktorý urgentne potrebuje genetickú liečbu zo zahraničia, sa rozhodla, že pomoc od štátu neprijme.

Chlapček má najťažšiu formu spinálnej muskulárnej atrofie (SMA) typu 1 a rodičia bojujú o liek Zolgensma, ktorý u nás nie je kategorizovaný. Jeho cena je 2 milióny dolárov (takmer 2 mil. eur). Ministerstvo zdravotníctva aj predseda vlády v utorok oznámili, že Riškovi vyjdú v ústrety. Rodičia sa však rozhodli, že ich pomoc neprijmú. A to napriek tomu, že Riškovi ostávajú na podanie lieku už len 2 mesiace.

„Rozhodli sme sa odmietnuť pomoc ministerstva zdravotníctva a predsedu vlády,“ napísala na sociálnej sieti Riškova mama, ktorá chce férovo bojovať za zdravie synčeka a pokračovala: „Možno si vyslúžime kritiku, ale vedú nás k tomu dva dôvody: Na Slovensku máme stovky rodín, ktoré žiadajú uhradiť liečbu pre svoje deti a štát im nepomôže. Bolo by nespravodlivé, keby sme mi pomoc dostali a ostatní nie. A ten druhý dôvod je politika.

Zbierku sme spustili v januári a okrem dobrých ľudí sa o nás nikto nezaujímal, až teraz, pár dní pred voľbami. Nechceme, aby si Riškov boj niekto zobral ako volebnú kampaň.“ Podľa nej pred pár dňami Riškovi finančne pomohli Dominika Cibulková, Zdeno Chára a žilinskí futbalisti. „Sú to bojovníci s veľkým a obrovským zmyslom pre fair play. Takto chceme vyhrať nad zákernou chorobou aj my,“ dodala ťažko skúšaná chlapčekova mama.

Rodičia Alexa (1,5), Amélie (1) a Alexeja (5 mes.), ktorí majú tú istú diagnózu ako Riško, by pomoc od vlády prijali. „Aj my chceme, aby náš Alexej dostal liečbu, aby sme videli nášho chlapčeka zdravého. Som nesmierne rada, že sa robí veľa zbierok a máme verejnú podporu, vážime si to. To, že Riškova rodina odmietla pomoc od štátu, je, samozrejme, ich vec. My sa nebránime akejkoľvek pomoci,“ vyjadrila sa Alexejova mama Andrea.

Rodičia malej Amélii by boli tiež vďační minimálne za pomoc, ktorá sa týka leteckého prevozu ich dieťaťa do USA. „Vítame každú pomoc od ľudí, ktorá prichádza. Každú, samozrejme, individuálne zvažujeme a posudzujeme,“ uzavrel Juraj, otec Amélie.