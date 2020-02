Na Facebooku sa tvárili, že sú šťastná rodinka: Muž zobral kanister s benzínom a... Masaker!

Sľúbil, že ju bude naveky milovať. Rowan sa snažil uniknúť z rozpadajúceho sa vzťahu s jeho manželkou Hannah a útočisko hľadal u svojich rodičov. To, čo sa rozhodol urobiť potom, vás nenechá chladnými.

42-ročný Rowan Baxter v stredu ráno kázal manželke odparkovať auto v austrálskom meste Brisbane. Ako uvádza portál News, muž mal svoju manželku Hannah Baxter († 31) poliať benzínom a zapáliť priamo v aute. Okrem nej tam sedeli aj ich tri malé deti Aaliyah († 6), Laianah († 4) a Trey († 3), ktoré zomreli na následky požiaru. Muža našli mŕtveho a podľa informácií portálu sa bodol sám.

Manželia sa súdili kvôli zvereniu starostlivosti o deti. Strašidelný incident šokoval národ a mnohí si kladú otázku, ako sa také niečo mohlo stať rodine, ktorá sa na sociálnych sieťach javila ako úplne funkčná a šťastná.

Hannah a Rowan sa zosobášili v roku 2012 a na Facebooku sa nie raz pochválili spoločnými fotkami, pri ktorých písali, ako veľmi sú zaľúbení. „Akým iným spôsobom by sme mohli stráviť naše výročie, ako spoločným cvičením,“ zverejnila Hannah a k ďalšej zaľúbenej fotografii napísala: „Viem, že sa niekedy navzájom šialene vytočíme, ale bez teba by som nedokázala žiť. Milujem ťa až na Mesiac a späť.“

Dvojica pravidelne športovala a svoju vášeň pretavili do spoločného podnikania v oblasti fitnes. Pravidelne na sociálnych sieťach zdieľali usmievavé fotky so svojimi deťmi a Rowan označil svoju manželku za svoju „spriaznenú dušu“ a sľúbil jej, že bude „najlepším otcom a manželom až do dňa jeho smrti.“

Podľa niektorých komentárov sa však zdá, že nie všetko bolo medzi nimi ružové. „Bradu hore, braček. Všetko bude v poriadku, len chvíľku vydrž. Veľa ľudí má o teba starosť a zaujíma sa o situáciu, ktorej čelíš,“ odkázal Rowanovi na Facebooku jeden z jeho priateľov. 30. decembra Rowan zdieľal fotografiu so svojimi tromi deťmi a napísal k nej: „Dobrú noc, majte krásne sny. Otecko váš všetkých veľmi miluje. Všetci mi chýbate“. Zdá sa, že medzi manželmi boli isté problémy.

Naoko rodinná idylka sa zmenila na tragédiu, keď Rowan kúpil na čerpacej stanici kanister s benzínom. Svedkovia povedali, že žena, o ktorej sa predpokladá, že ide o Hannah, vyskočila z horiaceho auta a kričala: „Nalial na mňa benzín.“ Miestni obyvatelia sa snažili matku troch detí polievať záhradnou hadicou, počas toho sa však ozval výbuch.

Fotografie z miesta činu ukazujú najmenej jednu spálenú autosedačku v zadnej časti bieleho vozidla. „Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že žena šoférovala auto a muž bol pred incidentom na prednom sedadle spolujazdca,“ uviedla polícia v stredu popoludní. „Niekto sa im snažil pomôcť. Myslím, že robili všetko preto, aby sa dostali k autu,“ uviedol člen záchranného tímu a dodal, že muž, ktorý sa snažil rodine pomôcť, utrpel popáleniny a bol prevezený do nemocnice.

Trúchliaci priniesli na miesto činu kvety a opisovali, ako veľmi ich rodinná tragédia zasiahla. „Mám zlomené srdce. Takéto veci by sa nemali stať nikomu. Nikomu, koho poznáš, koho nazývaš priateľom, koho si videl vyrastať a stať sa pôvabnou atlétkou a krásnou veselou ženou a veľkolepou matkou!“ napísala trúchliaca kamarátka Hannah na sociálnej sieti.