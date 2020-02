Tragický osud moderátorky Caroline Flack († 40): Exmilenku princa Harryho našli mŕtvu

Britská moderátorka Caroline Flack († 40) bola nájdená mŕtva vo svojom londýnskom byte. Život si vzala po sérii dramatických udalostí, pričom jednou z nich bol súd, kde bola obvinená z napadnutia svojho priateľa.

Moderovala X Factor a populárnu reality show Love Island. Práve z tej musela odísť po tom, čo sa prevalilo, že čelí obvineniu za napadnutie svojho posledného priateľa, tenistu Lewisa Burtona (27). Podľa informácií ho mala napadnúť lampou. Carolinino bezvládne telo našli v jej londýnskom byte len pár hodín po tom, ako sa dozvedela, že je predvolaná na súdne pojednávanie.

V byte bola s kamarátkou. Tá išla nakúpiť a keď sa vrátila, nemohla sa dostať do domu. Zavolala preto Carolininho otca Iana, ktorý sa do domu dostal, no našiel už len jej telo. Zavolali záchranárov, no už nebolo pomoci.

Flack pravdepodobne zápasila s duševnými problémami už dlhšie. Aj počas sviatkov nabádala na sociálnej sieti ľudí k vyhľadaniu pomoci v prípade, že sa cítia deprimovaní. Podľa jej manažmentu bola veľmi zraniteľná duša. Aj jej priateľ Burton sa na sociálnej sieti vyjadril, že má zlomené srdce. Flack bola známa okrem iného aj sériou celebritných, mladších frajerov, medzi ktorých na krátky čas patril aj princ Harry. Podľa jej autobiografie randili v roku 2009, ale hneď ako sa vzťah začal medializovať, ukončili ho.