Starosta bratislavského Ružinova: Ako si predstavujem novú Miletičku

Legendárna Miletička sa v najbližších rokoch zmení. Mestská časť Ružinov, kde sa trhovisko nachádza, vyčlenila na spracovanie ideového projektu 50-tisíc eur.

Zatiaľ však nie je jasná finálna podoba a ani presný harmonogram prác. Isté je iba to, že na jar vyberú víťazný projekt modernizácie. Nový Čas zisťoval u ružinovského starostu Martina Chrena, ako by malo rekonštruované trhovisko vyzerať a koľko bude stáť.

Správa o revitalizácii Miletičky potešila zrejme všetkých, ktorí na tomto mieste radi nakupujú a už celé roky pracujú. O vyčlenení financií na tento účel sa ružinovskí poslanci dohodli len pred pár dňami. „Preto žiadne detailné informácie o finálnej podobe modernizácie trhoviska ešte nemám,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren s tým, že v rámci súťaže architekti sami navrhnú vylepšenia na modernizáciu Miletičky tak, aby sa zachovala jeho funkcia.

Samotnú súťaž by radi spustili na jar a dúfajú, že by mohla byť vyhodnotená už v lete. „Je to jediné veľké otvorené trhovisko v meste, už skoro 50 rokov je súčasťou Ružinova a Nív. Má ísť teda v prvom rade o vynovenie trhoviska, do ktorého obnovy za desiatky rokov neboli investované žiadne významné financie,“ neskrýva kritiku starosta. „Bol by som nerád, keby z neho vzniklo len ďalšie ‚hipsterské‘ miesto. Miletička nesmie stratiť svojho ducha, musí to byť trhovisko pre všetky generácie a pre všetkých ľudí,“ tvrdí Chren.

S čím sa počíta?

Prvé práce by sa podľa starostu mohli realizovať už počas nasledujúcej zimy. „Vtedy to najmenej obmedzí jeho prevádzku. Opravu nutne potrebujú aj elektrické rozvody či prístrešky,“ doplnil Chren. V prípade, že pôjde iba o revitalizáciu trhoviska, náklady odhaduje na pol milióna €. „V prípade, že by sa parkovisko pri trhovisku mohlo zmeniť na garážový dom, pričom na prízemí by sa rozšírila možnosť pre predajné stánky a občerstvenie, náklady sa môžu vyšplhať až na 3-4 mil. €,“ uviedol s tým, že mestská časť počíta aj s poplatkom developera projektu Eurovea II. „V rámci revitalizácie musíme počítať s novou plánovanou električkovou traťou, ktorá má viesť okrajom trhoviska. Preto by som bol rád, ak by sme v rámci súťaže dokázali preveriť aj možnosti jeho rozšírenia,“ uzavrel Chren.

Čo chce starosta:

• opraviť povrch

• viac a krajšej zelene

• obnovené stánky

Čo nechce starosta:

• zmenšený priestor trhoviska

• zmenu atmosféry Miletičky

• prevalcovanie súkromnými trhoviskami