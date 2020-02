Legendárne trhovisko v hlavnom meste chcú obnoviť: Ako sa zmení Miletička?

Obnova po rokoch?! Najznámejšie trhovisko v hlavnom meste, ktoré Bratislavčania nevolajú inak ako Miletička, sa zrejme dočká veľkej obnovy.

Mestská časť Ružinov sa rozhodla legendárnemu trhu pod holým nebom vdýchnuť nový život a zároveň tak pozdvihnúť jeho úroveň. Stánkari, ktorí na tomto mieste ponúkajú zeleninu a ovocie, ale aj kvety i oblečenie, by už o niekoľko rokov mohli pracovať v atraktívnejšom prostredí. Vyhlásená by mala byť architektonická súťaž, na spracovanie ideového projektu vyčlenili miestni poslanci 50 000 eur.

Zmena, ktorá má zatraktívniť historickú súčasť hlavného mesta. Trhovisko pod holým nebom má za sebou bohatú minulosť. Jeho história siaha už do roku 1884, kedy na tomto mieste stál bitúnok. Stánky sem pribúdli až v 70-tých rokoch minulého storočia a odvtedy ho denne navštívia stovky zákazníkov. Jedni sem chodievajú na domácu zeleninu a ovocie, iných lákajú voňavé kvety a ďalších zasa oblečenie. Ružinovský starosta Martin Chren preto aj naďalej chce, aby sa trhovisko fungovalo, len v modernejšom šate.

Mestská časť preto spojila sily aj so študentmi architektúry, ktorí v rámci ročníkového projektu vytvorili svoj pohľad na budúcnosť známeho trhoviska. „Miletičku ako ju poznáme chceme zachovať. Je to unikátne miesto a naším zámerom je ho vynoviť, skrášliť, opraviť povrchy a vymeniť stánky,“ prezradil Chren. Podľa neho môže za súčasný stav trhoviska fakt, že sa do neho roky neinvestovalo. Zmeny by sa však nemali dotknúť iba samotného priestranstva so stánkami, ale aj okolitej plochy. „Necháme si asi aj preveriť, či by sa dalo rozšíriť aj na územie parkoviska, čo tam k nemu je alebo parčíka, ktorý je pred vstupom,“ povedal starosta, ktorý chce zeleň prislúchajúcu k parku uchovať.

Spomínaný projekt je však podľa starostu behom na dlhú trať. „Poslanci shcválili a navrhli peniaze na architektonickú súťaž, ktorá by sa mala uskutočniť tento rok,“ dodal Chren s tým, že by bol rád, ak by sa prvotné práce začali už v zime, kedy je trhovisko najmenej vyťažené. „Ako bude rekonštrukcia vyzerať a ako bude vyzerať harmonogram prác záleží od shváleného projektu,“ informovala hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

História trhoviska



rok 1884 na tomto mieste stál bitúnok

rok 1924 postavili nový bitúnok

70. roky minulého stor. pribudli uličiky so stánkami

rok 2015 rekonštrukcia inžinierskych sietí, pribudli stánky určené na predaj kapusty a námestie Trhovisko na Miletičovej patrí k dominantám hlavného mesta.

Čo si myslíme o obnove trhoviska?

Katarína:

Už by bolo konečne nanačase niečo s tým urobiť. Veď keď prší, tak mokneme, pod strechou máme kartóny, a pozrite, ako to vyzerá. Malo by to tu vyzerať trošku kultúrnejšie.

Miroslav (43):

Boli by sme všetci radi, keby sa tu konečne niečo opravilo. Veď od socializmu sa tu dokopy nič neopravilo. Bolo by to naozaj skvelé, keby sa veci pohli.

Denisa (33):

Privítali by sme opravy. To rozhodne. Veď keď prší alebo teraz, keď bol ten vietor, všetko mi naprší alebo nafúka do tovaru a sú to peniaze o ktoré prichádzam. Tak dúfam, že naozaj sa niečo začne diať.