Nečakané odhalenie o Joaquinovi Phoenixovi: Slávny Joker pochádza zo Zemplína

Najväčšia filmová hviezda súčasnosti má korene u nás! Vynikajúci výkon Joaquina Phoe­nixa (45) vo filme Joker ocenila americká filmová akadémia soškou Oscara. Málokto však vie, že americký herec má korene na východnom Slovensku.

Jeho fanúšik Juraj Gembický, historik z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, si dal námahu prezistiť skutočný pôvod svetovej hviezdy. Pri pátraní zistil, že Joaquinovi praprarodičia pochádzajú zo zemplínskej obce Brehov (okr. Trebišov).

Gembického pátranie sa podľa jeho slov začalo po tom, ako si vypočul Phoenixov prejav z udeľovania Oscarov. „V rámci ďalšieho dohľadávania informácií o jeho osobe a životnom príbehu som na verejne dostupných zdrojoch náhodne natrafil na informáciu o jeho predkoch. Jeho židovskí predkovia z maminej strany mali pochádzať z Ruska a Uhorska, konkrétne sa spomína názov lokality Imre. Anglické portály to prekladali ako obec Malčice,“ spomína si. To ho zaujalo, pretože obec Malčice mala úplne iné historické názvy v minulosti a historický názov Imre, resp. Imreg opisuje inú obec - dedinu Brehov v okrese Trebišov. Rozhodol sa to preto bližšie overiť.

Dom číslo 34

Historik sa pred štyrmi rokmi v rámci iného projektu venoval regiónu, v ktorom sa obec nachádza. „Preto som dobre poznal aj obec Brehov, ktorá nesie historický názov Imre alebo Imreg,” opisuje rozsiahle pátranie Gembický. Následne sa obrátil na blízku bádateľku z Ameriky a tá mu pomohla overiť kľúčové archívne podklady, ktoré sú dnes verejne dostupné cez portál Familysearch. Našiel sa tak aj dokument opisujúci súpis obyvateľov z obce Brehov z roku 1869, kde na sčítacom hárku k domu číslo 34 sa našlo a potvrdilo priezvisko židovskej rodiny Lefkovits.

Vďaka tomu záznamu sa dali zistiť aj dátumy narodenia Joaquinových praprarodičov a zároveň aj to, odkiaľ pochádzali.Žili ale v dome v Brehove, kde sa začína priame spojenie týchto predkov Joaquina so zemplínskou obcou Brehov. Hermanovi a Rose sa okrem iných detí v roku 1897 narodil aj syn - Ignác Lefkovits, pradedko Joaquina,“ uviedol Gembický.

Ignác sa neskôr oženil s Máriou Beck a v roku 1916 sa im narodila dcéra Margaret (Margie) v meste New York. „Je to svedectvo toho, že ich rodina bola medzi tými, ktorí migrovali z Brehova do ďalekej Ameriky,“ uviedol Gembický.

Margaret si za manžela vzala Meyera Dunetza, pôvodom zo židovských komunít z Ruska. A tu sa už dostávame k najbližším príbuzným oscarovej hviezdy.uzavrel Gembický prepojenie herca so Zemplínom, ktoré sa mu podarilo vďaka podkladom z genealogickej databázy celebrít Ethnicsceleb. Historik vyzdvihol v prejave Phoenixa aj zaujímavú myšlienku odkazujúcu na to, čím si prešli jeho predkovia.

„Joaquinov citát - Myslím si, že to je to najlepšie, čo sa môže stať – podporovať jeden druhého. Nie, keď sa odsudzujeme za chyby z minulosti, ale keď si pomáhame rásť, keď sa jeden od druhého učíme a keď sa podporujeme. To je tá najlepšia ľudskosť - príde mi ako veľmi vhodné motto postoja k ľuďom, ktorých sa dotýka migrácia, tak ako to zažívali aj naši pradedovia a ako sa to deje aktuálne i dnes,“ zakončil Gembický.

Starosta: Bodaj by ich bolo čo najviac

Starosta Brehova Marek Balog po zistení, že najväčšia filmová hviezda súčasnosti má predkov práve odtiaľto, neskrýval nadšenie. „Sme prekvapení, že máme takú osobnosť, ktorá sa spája s našou obcou. Bodaj by sme mali čo najviac podobne slávnych ľudí, ktorých korene siahajú až do Brehova,“ povedal.