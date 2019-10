Patríte k jeho fanúšikom? TOP 11 faktov o Jokerovi, ktoré vás prinútia obdivovať film ešte viac

Joker strhol počas ostatných dní na seba všetku pozornosť filmových fanúšikov.

Film je krimidrámou o zrode obávaného komiksového zloducha v hlavnej úlohe s Joaquinom Phoenixom. Skrachovaný komediant Arthur Fleck sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne sa mení v ikonického zločinca, ktorého už čoskoro bude svet poznať pod menom Joker.

Niektorí si myslia, že to je film desaťročia. Iní zastávajú názor, že je tak necitlivý, že by sa mal zakázať. Bez ohľadu na váš názor na film nemôžete poprieť, že určite upútal pozornosť každého filmového nadšenca a vyvolal diskusiu o spoločnosti, násilí a darebákoch. Prečítajte si tie najzaujímavejšie fakty o filme podľa boredpanda.com.

1. Joaquin Phoenix sa učil napodobniť smiech prostredníctvom videí s ľuďmi, ktorí trpia patologickým smiechom.

2. Predstaviteľ Jokera bol pred nakrúcaním na drsnej diéte, aby výrazne schudol. To sa mu aj podarilo - zhodil 23 kilogramov.

3. Tanec v kúpeľni bol Joaquinovou improvizáciou.

4. Joker sa dostal do TOP 11 snímok v americkej filmovej databáze IMDb. Aktuálne mu patrí 11 priečka, no obsadil už aj ôsme miesto.

5. Joker sa smeje troma spôsobmi - používa smiech plný utrpenia, smiech "jedného z chlapov" a smiech autentickej radosti.

6. Po premiére na festivale v Benátkach si Joker vyslúžil 8-minutový standing ovation.

7. Keď sa Phoenix pripravoval na úlohu, študoval pohyby ikonických hviezd nemého filmu ako Buster Keaton a Ray Bolger.

8. Joaquin Phoenix bol dobrým priateľom zosnulého Heatha Ledgera, ktorý si vo filme Temný rytier (2008) tiež zahral postavu Jokera.

9. Traja predchádzajúci herci, ktorí si zahrali Jokera - Jack Nicholson, Heath Ledger a Jared Leto - získali Oscara (Ledger dokonca práve za rolu Jokera).

10. Štýl, akým Joaquin Phoenix beží vo filme, prispel k veľmi špecifickému spôsobu budovania postavy, a dokonca nesie názov Arthurov beh.

11. Joaquin Phoenix má na konte tri nominácie na Oscary - z roku 2001 za vedľajšiu úlohu v historickej snímke Gladiátor, z roku 2006 za životopisnú hudobnú drámu Walk the Line, v ktorej stvárnil country speváka Johnnyho Casha, a z roku 2013 za stvárnenie hlavnej úlohy vo filme Majster.