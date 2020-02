Požiar kontajnerov v Žiline poškodil niekoľko vozidiel: Kulturistovi Adriánovi zhorelo výnimočné auto

Plamene vystrašili obyvateľov. V utorok skoro ráno došlo na žilinskom sídlisku Solinky k požiaru kontajnerov na separovaný zber.

Plamene zasiahli aj zaparkované autá. O svojho štvorkolesového miláčika prišiel aj kulturista Adrián (24), ktorý ho podľa slov matky ešte splácať. Čierny bavorák bol doslova jeho srdcovkou. Okolo tretej v noci zobudil Adriána otec s tým, že mu horí auto. Dobehol na miesto v čase, keď už bol požiar uhasený.

„Dve autá boli obhorené, moje a ešte jedno. Ale to nie je v takom hroznom stave, moje už nebude použiteľné. Je to BMV, rada 1 Coupé. Mám ho dva roky, bola to taká moja srdcovka. Tých áut je na Slovensku málo, asi deväť. Stálo ma 7 500 €, a to som kúpil ešte celkom lacno. Auto som mal poistené len povinným zmluvným poistením, takže poisťovňa mi nevyplatí odškodné,“ zdôveril sa Adrián, ktorý je mechanikom pneuservisu. Zo vzniknutej situácie je rozhorčená aj jeho mama Denisa.

„Syn je športovec, ktorý každé zarobené euro venuje športu. Na auto si zobral úver a spláca ho. Čo mu ostalo? Nič, pretože si nejaký psychopat kráti čas. Báť sa o svoj majetok, zaspávať s tým, že vám niečo vybuchuje pod oknami? To už kde sme?!“ vraví rozrušene Denisa. Počas nočného požiaru na uliciach Osiková a Dubová zhorelo minimálne päť kontajnerov na separovaný zber.

„Na Ulici Dubová boli poškodené tri autá značiek Škoda Rapid, Dacia Dokker a Škoda Kodiaq. Škoda je predbežne vyčíslená na 12-tisíc eur. Na Osikovej boli od kontajnerov zapálené autá Škoda Octavia a BMV,“ informovala Jana Balogová, žilinská krajská policajná hovorkyňa. Podľa hasičov horeli kontajnery na odpad na troch miestach vzdialených od seba približne sto metrov. „Príčina vzniku požiarov je v štádiu vyšetrovania,“ uzavrel hovorca žilinských hasičov Michal Kypus.