Černák pomohol k rekordu Tampy: Brániť TOP útočníkov ligy nie je jednoduché

Víťazná vlna. V NHL sa na nej aktuálne vezú hokejisti tímu Tampa Bay Lightning, ktorí uspeli už v 11. zápase za sebou a vytvorili tak klubový rekord. Veľkú zásluhu na tom má aj slovenský obranca Erik Černák (22), ktorý patrí medzi najviac vyťažovaných hráčov.

Tím z Floridy ťahal už na prelome rokov desaťzápasovú víťaznú sériu a teraz je na čísle 11. Naposledy uspel v Denveri na ľade Colorada 4:3 pp, pocit prehry nepozná od 27. januára. V celkovej tabuľke stráca už len bod na lídra z Bostonu a je v hre o obhajobu Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. „Zatiaľ sa na to nepozeráme, no určite je pre nás dôležitý každý jeden zápas a každé víťazstvo, aby sme mali čo najlepšiu pozíciu pred play-off. Bolo by však určite pekné, keby sme vyhrali základnú časť tak, ako vlani. Hlavne budeme chcieť byť zodpovedne pripravení na boje o Stanleyho pohár,“ povedal nám Erik Černák.

Ten momentálne nastupuje v obrane so skúseným Švédom Victorom Hedmanom a hráva pravidelne viac než 20 minút na zápas, pričom ho tréneri nasadzujú proti elitným útokom súperov. „S Victorom je to úžasné. Hral som s ním pár zápasov už na začiatku sezóny, takže sme na seba zvyknutí. Snažím sa ho dopĺňať a hrať zodpovedne svoj hokej. Samozrejme, že brániť TOP útočníkov ligy nie je jednoduché. Zväčša sú to skúsení borci, ktorí vedia človeka prekvapiť. Preto musím byť pripravený na všetko. O to viac som však rád, že mi tréneri dôverujú a dávajú mi takú šancu. Snažím sa im to oplácať výkonmi,“ vysvetlil Černák. Zo spoluhráčov obzvlášť vyzdvihol ruského brankára Andreja Vasilevskeho: „Začiatok sezóny mal trošku ťažší, ale teraz dokazuje, aký je výborný a dôležitý pre nás. Vždy, keď ho potrebujeme, je na svojom mieste a robí veci, ktoré nám pomáhajú víťaziť!“