Rysy si vo februári hľadajú frajerky: Keď zistíte, čo urobí samec po ruji, pichne vás pri srdci!

Nastáva ich čas. Február je nielen mesiacom, kedy ľudia slávia Valentína, ale i obdobím začiatku ruje rysa ostrovida. Samec má špecifickú baliacu techniku - výraznými hlasovými prejavmi vábi samičky. Napriek tomu nestráca plachosť a ľuďom sa stále vyhýba. So svojou láskou však dlho nevydrží a po ruji ju opúšťa.

Jedným z takýchto „frajerov“ je aj rys, ktorého ochranári vlani v marci zachytili v oblasti zadnej Poľany. Ten veľmi hlasným spôsobom vyznával lásku svojej samici. „Túto šelmu väčšinu roka v lese nepočuť a je to skôr utajený samotár. Výnimkou sú február a marec, keď dochádza k páreniu. Rys takýmito výraznejšími hlasovými prejavmi vábi samice,“ vysvetlila riaditeľka Správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová. Mačkovitá šelma nevedie monogamný život, so samičkou žije vo dvojici len krátko a po ruji sa vracia k samotárskemu životu.

Napriek tomu, že je rys v ruji, stále je plachý a k ľuďom sa nepriblíži. „Zdržiava sa v oblasti stredných polôh, obľubuje húštiny, ale aj skalnaté terény s dobrým rozhľadom,“ doplnila riaditeľka s tým, že v zime sa milovníkom prírody a turistiky môže podariť vidieť aspoň jeho stopy v snehu, ktoré sú okrúhle, merajú 8 až 10 cm. „No pazúry nehľadajte, rys si ich pri pohybe zasúva do pazúrových pošiev,“ ozrejmila Fabriciusová. Dodala, že rys vyhľadáva ľudské obydlia a stráca plachosť, len keď je chorý, ako to bolo vlani v Osrblí, kde ho odchytili v obci a premiestnili na liečbu do zoo.

Rys ostrovid