Naomi Campbell v 49 rokoch odhodila podprsenku: Fanúšikom sa ukázala hore bez

Supermodelka relaxovala vo svojej posteli po náročnom pracovnom dni, po predvádzaní na móle pre Tommyho Hilfigera.

Naomi Campbell (49) sa predviedla v nedeľu na móle pre Tommyho Hilfigera v rámci Londýnskeho týždňa módy, informuje People. Na záver náročného dňa sa fanúšikov rozhodla potešiť obnaženou fotkou z postele.

Fotka ju zachytáva ležiacu v posteli, s dlhými vlasmi zakrývajúcimi jeden prsník. Bradavku druhého prsníka si zakryla nálepkou v tvare hviezdičky.

Na fotku zareagovalo viacero známych osobností, okrem iných napríklad Heidi Klum. Tá svojej kolegyni pridala do komentára emoji ohňa.

V decembri sa Naomi Campbell stala prvou modelkou tmavej pleti, ktorá dostala na Britských módnych cenách ocenenie Fashion Icon. Pri tejto príležitosti predniesla emotívnu reč. Na začiatok poďakovala svojej matke, ktorá modelku vychovala sama. "Bola si mi mamou i otcom," povedala Naomi.

"Dnes som sa dozvedela, že som prvou ženou inej ako bielej rasy, ktorá získala toto ocenenie," rozplakala sa. Potom vzdala poctu ďalším černoškám, ktoré si v jej očiach zaslúžia uznanie: "Tu musím povedať, koho považujem za môj módny vzor: Grace Jones, Josephine Baker, Eartha Kitt, Donyale Luna, Bethann Hardison, Naomi Sims, Dorothy Dandridge, Diana Ross, Diahann Carroll, Janet Jackson a Tina Turner. Mohla by som pokračovať ďalej, no chcem vám poďakovať za to, že ste mi pomohli na mojej ceste a že ste boli takou inšpiráciou pre túto generáciu."



Minulý rok sa hviezda rozhovorila o svojej dlhoročnej kariére modelky a o tom, ako to ovplyvnilo jej osobný život. "Prežijem všetko. Nemám dokonalý život a ani to nepredstieram. Som prvá, kto povedal, že som závislá, a ďakujem Bohu, že som sa vyliečila."

Naomi sa považuje za ochrancu ďalšej generácie modeliek. "Nechcem, aby nejakým spôsobom iné modelky čakali tak dlho ako ja (na rovnocennosť)," vysvetľuje.

Deň zamilovaných oslávila modelka valentínskym fotením. K fotke, ktorú pridala na Instagram, pripísala: "Dúfam, že si všetci užívate Valentína."