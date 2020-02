Svadbu s mladým študentom bude ľutovať do konca života: Trojnásobná mama sa ocitla na úplnom dne

Žena z Veľkej Británie skončila so zlomeným srdcom a na mizine po svadbe so študentom z Dominikánskej republiky. Pár sa zoznámil cez internet v roku 2013. Claire Alcantara napísala mladému Franklinovi na Facebooku. Potrebovala bútľavú vŕbu, ktorej sa posťažuje, v tom čase prechádzala náročným rozvodom.

Pár si začal čoskoro denne volať a mama troch detí bola nadšená, kedy sa konečne stretne s fešákom z internetu. Claire svojho frajera dokonca opisovala, ako muža s telom boha, píše portál Metro. Po pol roku sa snažila zamilovaná žena vybaviť Franklinovi vízum, aby ju mohol prísť navštíviť. Úrady ho zamietli a tak odletela do Dominikánskej republiky.

Počas pobytu investovala peniaze do domu Franklinovej rodiny a pár sa rozhodol spečatiť svoju lásku. V októbri 2013 mali svadbu v Dominikánskej republike. Claire neodradili ani námietky jej dcér. Po sobáši spravila drastický krok, zbavila sa britského občianstva, aby mohla priviesť Franklina do Veľkej Británie. Mladík napokon získal vízum, rok po svadbe sa presťahovali a založili si spoločný účet v Dominikánskej republike. Z neho zaplatili tisíce libier za rekonštrukciu rodinného domu Franklina. V 2017 sa presťahovali do prestavanej nehnuteľnosti a Claire mala dokonca manželovi kúpiť Jeep v hodnote desaťtisíc libier.

Po sérii hádok jej došla trpezlivosť a zašla na britské veľvyslanectvo, aby zistila, čo môže robiť. To, čo sa dozvedela ňou otriaslo. Účet, ktorý považovala za spoločný bol napísaný výlučne na Franklina. "Takmer som omdlela od šoku. Keď som konfrontovala Franklina, tvrdil, že je to nedorozumenie," povedala Claire. Netrvalo dlho a žena dostala ďalšiu ranu pod pás, jej manžel záhadne zmizol. Po šiestich mesiacoch zistila, že žije v Anglicku aj s novou priateľkou. Zradenej žene to nedalo a napísala jej. Po ich spoločnej konverzácii dostal Franklin kopačky.

Claire prišla o takmer všetky peniaze a nemá na to, aby odišla z Dominikánskej republiky. Franklin tvrdí, že ho onedlho deportujú z Veľkej Británie a Claire bola tou, kto chcel vraziť peniaze do rodinného domu. Dodal, že minuli len 6000 libier a nie 15 000, ako tvrdí jeho manželka. "Minula všetky peniaze, ale nie na mňa. Všetko zničila," dodal Franklin.