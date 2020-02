Zaľúbenci pozvali svojich najbližších na zásnubný večierok: Takéto prekvapenie nečakal nikto

Zoe a Andy pozvali svojich priateľov a rodinu na zásnubný večierok a povedali im, že príde aj jeden špeciálny hosť. To, čo sa tam stalo, nečakal vôbec nikto.

Všetci boli v napätí a nevedeli sa dočkať 7. septembra. Keď však Andy Lynch (32) a jeho partnerka Zoe Lavery (31) priviedli do sály 54-ročnú Joolz Stuart, mnohí boli poriadne zmätení. Ako uvádza portál Metro, Joolz vysvetlila, že je sociálnou pracovníčkou v oblasti duševného zdravia a potom dodala: „Nie som len sociálna pracovníčka. Mojou úlohou je tiež sobášiť ľudí“.

Celé mesiace pár plánoval svadbu ako prekvapenie a zásnubný večierok bola len ich zámienka. Mali problém so stanovením dátumu a mnohí príbuzní sa im snažili vo všetkom radiť, a tak sa o ich svadbe rozhodli povedať iba svojim mamám a zvyšných 200 hostí sa veľkú novinu dozvedelo až v tú noc.

„Nikdy som sa nechcela vydávať, až pokiaľ som nestretla Andyho. Jednu noc sme sedeli na sedačke a rozprávali sa o svadbe. Navrhla som, aby sme išli niekam na dovolenku a tam sa v tajnosti zosobášili. Ale ak by sme tak urobili, obe naše matky by zúrili, a tak prišiel Andy s týmto nápadom. Jednoducho som zakričala: Urobme to!“ opisuje ich plány matka dvoch detí a majiteľka salónu Zoe z anglického mesta Saint Helens.

"Vyriešilo to všetky naše problémy a mohli sme si užiť náš deň bez toho, aby sme stresovali, kládli dôraz na šetrenie, riešili zasadací poriadok a to, či niekto príde alebo nie,“ povedal Andy. Dva dni pred plánovaným večierkom navštívili matriku, kde sa v tajnosti zosobášili. Na sobáši sa zúčastnili len ich mamy. Nič netušiaci hostia dorazili do sály, kam ich pozvali s tým, že si idú zatancovať a najesť sa.

To, čo ich čaká, si uvedomili, až keď Andy priviedol Joolz, ktorá ich mala zosobášiť. Zoe sa zatiaľ prezliekala do svadobných šiat. „Všetci sa išli zblázniť. Bol to úžasný deň. Podarilo sa nám spojiť všetkých, ktorých Zoe a Andy milujú, a spoločne oslávili najdôležitejší deň ich života,“ povedala matka nevesty Viv Lavery (58). Dokonca ani družičky o ničom nevedeli, avšak Andy a Zoe im zabezpečili šaty. Okrem toho, že prekvapujúca svadba im ušetrila veľa stresu, mali aj nižší rozpočet. Za svadbu, na ktorej mali 200 hostí, prstienky, svadobnú cestu a obrad, utratili len 3 800 libier (4 500 eur).