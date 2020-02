Exvedúcemu Chachalandu Paulínymu hrozí pobyt za mrežami: Obvinený zo sexuálneho zneužívania!

Veci sa pohli dopredu! Minulý rok Slovenskom otriasol obrovský škandál sexuálneho zneužívania.

Bývalá chovankyňa detských táborov Chachaland Katarína Danová (31) vtedy otvorene poukázala na vtedajšieho vedúceho Romana Paulínyho (56),ktorý s ňou mal udržiavať vzťah od jej trinástich rokov. Vo svojej bolestnej spovedi prehovorila o otrasnom sexuálnom zneužívaní a neustále dúfala, že pravda vyjde na povrch. Stalo sa tak po takmer roku vyšetrovania, keď krajská kriminálka Paulínyho obvinila zo sexuálneho zneužívania.

Bývalá chovankyňa detských táborov Chachaland Katarína Danová minulý rok ukázala prstom na ich vedúceho Romana Paulínyho, ktorý je známy aj vďaka pôsobeniu v Markíze a vo verejnoprávnej televízii. Paulíny s ňou mal udržiavať vzťah od jej trinástich rokov. Svoju spoveď Katarína minulý rok v marci zverejnila na sociálnej sieti.

„V roku 2020 by som v ideálnom prípade chcela vidieť, že Paulínyho obvinia, ale tak či onak, chcela by som, aby sa prípad uzavrel. Pre obeť je to pomerne náročný proces.vyjadrila sa Danová pre Sme. Táto túžba sa jej napokon splnila.

„Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol na základe niekoľkomesačného vyšetrovania obvinenie z trestného činu sexuálneho zneužívania 56-ročnému Romanovi P. z Bratislavy,“ uviedol bratislavský krajský hovorca Michal Szeiff s tým, že obvinený mal v priestoroch letného tábora nadviazať kontakt s poškodenou v roku 2003 a ako ďalej uvádza polícia, následne mal v tom čase maloletú od presne nezisteného dňa roku 2004 až do roku 2005 viackrát a rôznymi spôsobmi aj sexuálne zneužiť.

K zneužívaniu malo dochádzať na rôznych miestach v Bratislave aj mimo nej, vrátane pobytu v letnom tábore, kde obvinený pôsobil ako hlavný vedúci.že toto konanie malo vplyv na mravný a fyzický vývin v tom čase maloletej osoby. V zmysle trestného zákona účinného v čase spáchania skutku hrozí obvinenému za uvedené konanie trest odňatia slobody na dva až desať rokov,“ dodal Szeiff.