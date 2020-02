Rúhaní o Trumpovi: Pred voľbami si nemôže dovoliť vojnu s Iránom

Iránsky prezident v nedeľu povedal, že jeho americký náprotivok Donald Trump nechce pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v novembri, začať vojnu s Iránom, pretože by to znížilo jeho šance na znovuzvolenie.

Informovala o tom agentúra AP. Vojna s Iránom by podľa Rúháního ohrozila záujmy USA a ich spojencov a "zničila" by Trumpovu šancu na obhájenie mandátu. "Myslím, že Američania neusilujú o vojnu, pretože vie, ako by ich to ohrozilo," povedal Rúhání na tlačovej konferencii. Zároveň doplnil, že štáty Perzského zálivu, ako sú Spojené arabské emiráty, Bahrajn či Katar by poškodilo, keby sa iránsko-americký konflikt premenil v otvorenú vojnu.

Teherán a Washington sa priblížili otvorenému konfliktu, keď Spojené štáty v januári u Bagdade usmrtili útokom z drona veliteľa iránskych elitných jednotiek Kasemata Solejmáního. Irán následne zaútočil na základne s americkými vojakmi v Iraku.

Napätie, ktoré medzi USA a Iránom panuje dlhodobo, sa vyostrilo najmä potom, čo prezident Trump predvlani odstúpil od jadrovej dohody medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 a zaviedol proti islamskej republike sankcie, ktoré majú tvrdý dopad na jej ekonomiku. Rúhání dnes zopakoval, že USA by sa mali k dohode vrátiť, ak chcú s Iránom rokovať