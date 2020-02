Z Gombaseckej jaskyne začali vychádzať štvornohí obyvatelia: Salamandry už veštia príchod jari

Cítia príchod jari! Reč je o salamandrách škvrnitých, ktoré si obľúbili podzemie Gombaseckej jaskyne. Tieto živočíchy sú akýmsi prírodným barometrom a keďže začínajú opúšťať zimné útočisko, jar sa nezadržateľne blíži.

Správca Gombaseckej jaskyne Ján Ambrúž má divadlo odchádzajúcich salamandier pred očami už neuveriteľných 26 rokov. „Vyliezajú zo škár a postupne putujú k vchodových dverám. Vedľa nich majú uspôsobený otvor, aby mohli opustiť jaskyňu,“ uviedol. Pripomenul, že migrácia je akoby na povel. Najprv sa zgrupujú a potom húfne opúšťajú podzemie. Naspäť sa vracajú až po prvých mrazoch v októbri a novembri. „Ich putovanie je však z roka na rok o pár dní skôr, takže je to dôkaz o globálnom otepľovaní. Hoci vnútri je trvale rovnaká teplota okolo plus deväť stupňov Celzia,“ dodal Ambrúž. Salamandry sa nikdy nepomýlili a nevracali naspäť.

Podľa neho do dvoch týždňov v jaskyni nebude ani jeden tento chránený jedinec, ktorého spoločenská hodnota je 230 eur.dodal. Potvrdzujú však čistotu prostredia a nie nadarmo je Gombasecká jaskyňa aj na zozname Unesco. Verejnosť tento zázrak prírody videť nemôže, pretože jaskyňa je v zimnom období uzavretá.

Čaká nás teplé obdobie

Cyril Siman, meteorológ

V období nasledujúcich dvoch týždňov očakávame v lokalite okolo obce Slavec maximálnu dennú teplotu vzduchu v intervale od 5 do 10 stupňov. Vyskytne sa len málo zrážok, pričom pravdepodobnosť na celodenný dážď a vytvorenie snehovej pokrývky je nízka. Obdobie tak bude ako celok relatívne teplé a suché, pričom pravdepodobnosť výskytu celodenných mrazov, ako aj poklesu nočnej teploty vzduchu pod mínus päť stupňov, je minimálna. Relatívne teplejšie by malo byť v období od 17. do 19. a 23. až 25. februára.

Salamandra škvrnitá je obojživelník s nočnou aktivitou. Počas dňa opúšťa úkryt len za dažďa. Deň a zimu trávi v podzemných úkrytoch. Larvy salamandry žijú v čistej vode lesných potôčikov a prameňov. Dospelá salamandra sa pohybuje veľmi pomaly a pred predátormi sa chráni sekrétmi, ktoré vylučuje na povrchu kože. V malých dávkach môžu spôsobiť kŕče a zvýšenie krvného tlaku. Čierno-žltým kontrastným sfarbením dáva výstrahu prípadným predátorom.