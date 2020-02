Tatranci sa po problémoch so šelmami vynašli: Medvede prekabátia lankom!

Oklamú ich úplne jednoduchou vecou! Problém s medveďmi majú v Tatrách už niekoľko rokov a počet stretnutí s touto šelmou na ulici stále narastá.

S takým prípadom sa ochranári ešte nestretli: Flokiho našli na pokraji smrti! Pohľad len pre silné povahy

Vo februári by mali medvede spať tvrdým zimným spánkom, no tohtoročná teplá zima bez snehu im veľa oddychu nedožičí. Potravy nie je dosť a k slovu sa tak dostáva obľúbená kratochvíľa týchto chlpáčov, z ktorej majú Tatranci strach – vyberanie kontajnerov. Zastaviť ju sa rozhodol mladý vývojár z Michaloviec, a to jednoduchým, no efektívnym nápadom.

Maroš Voronič sa roky snaží, aby ľudí v Tatrách neobťažovali medvede. „Roky som pozoroval a vyhodnocoval správanie medveďov a vyrobili sme ľahkú, odolnú ochranu kontajnerov na odpadky. Medveď ju nedokáže prekonať, ale ľudia sa doň ľahko dostanú. Stačí potiahnuť jednou rukou tenké lanko, otvoriť príklop a vyhodiť odpadky,“ vysvetľuje. Šelma tak má smolu. „Medveď nedokáže uchopiť takú jemnú šnúrku a nemá ako dvierka vypáčiť. Smetiari zase uvoľnia kĺb a kontajner jednoducho vytiahnu a vysypú,“ pokračuje Maroš, ktorému pomáha i brat Branislav.

Mesto pred rokom vybudovalo za 1,2 milióna eur staničky na kontajnery. „Potrebovali by sme ich vybudovať ešte aspoň 54. Počet stretov medveďov po vybudovaní 60 staničiek klesol zhruba o 150,“ vraví primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Na ne ale treba stavebné povolenie i vlastný pozemok a šelmy sa do nich beztak dostali. Voroničov jednoduchý, no efektívny šnúrkový systém už stihli vyskúšať v košickej zoo. „Medveď sa cez ochranné ‚brnenie‘ nedostal. V Tatrách ich máme zatiaľ 5, ale dokážeme ich vyrobiť stovky. Dokonca vieme dodať dokumentáciu pre obecné podniky, aby si to vyrobili sami. Cena jednej konštrukcie je asi 500 €,“ dodáva Voronič.

Ako to funguje

1. Lanko na kontajneri stačí potiahnuť jednou rukou

2. Potiahnutím sa otvorí príklop a odpadky možno ľahko vyhodiť

3. Medveď lanko uchopiť nedokáže, preto sa k smetiam nevie dostať, smetiarom zase stačí uvoľniť kĺb smetiaka