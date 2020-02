Vlhovej nevyšlo prvé kolo slalomu: Poriadne si skomplikovala šance na víťazstvo

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla v 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore štvrtý najrýchlejší čas.

Po jazdách elitnej pätnástky zaostala za priebežnou líderkou Annou Swennovou-Larssonovou zo Švédska o 0,92 sekundy.

Deň po zisku 2. miesta v obrovskom slalome predviedla Vlhová jazdu bez zreteľnej chyby, no okrem suverénnej Švédky nestačila o 0,42 sekundy ani na Nórku Ninu Haverovú-Lösethovú, resp. o 0,32 sekundy na Švajčiarku Wendy Holdenerovú.

Dvadsaťštyriročná Slovenka išla slalom po takmer mesačnej prestávke. Nespravila viditeľné zaváhanie, ale švédska líderka išla agresívnejšie a čistejšie.

Na pretekoch neštartuje z rodinných dôvodov najlepšia slalomárka sezóny Američanka Mikaela Shiffrinová. Ak by sa podarilo Vlhovej v druhom kole dohnať stratu a uspieť, dostane sa na líderskú pozíciu v boji o malý glóbus v disciplíne slalom.

"Petre chýbalo zrýchlenie počas jazdy, na ktoré sme u nej zvyknutí. Holdenerová aj Swennová Larssonová jazdili agresívnejšie," uviedla na adresu Vlhovej po 1. kole slalomu spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová. "Nehodnotím to dobre. Vrchnú časť som išla veľmi pomaly, ako keby som nechytila rytmus. Druhé kolo musím ísť naplno a uvidíme, čo sa bude dať urobiť. Trať je ľadová a je to trochu viac šmykľavé. Ja som však urobila veľa chýb. Trochu dlhšie si pred druhým kolom oddýchnem a potom pôjdem na to," povedala Petra Vlhová pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora (Slovin.) - nedeľa:

Slalom žien - 1. kolo /po odjazdení 25 pretekárok/:

1. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) 53,89 s, 2. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +0,50 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,61, 4. Petra Vlhová (SR) +0,92, 5. Katharina Truppeová (Rak.) +1,11, 6. Emelie Wikströmová (Švéd.) +1,20