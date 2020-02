Šéf NATO odmietol Macronovu myšlienku: Nechce diskutovať o jadrových zbraniach Francúzska

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v sobotu odmietol výzvu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na európsky "strategický dialóg" o úlohe jadrových zbraní Francúzska, tvrdiac, že "odskúšané" odrádzajúce zabezpečenia sú už zavedené. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Stoltenberg ďalej uviedol, že vďaka americkým a britským jadrovým zbraniam je Európa už chránená dlhoročným a účinným "nukleárnym dáždnikom".

Francúzsko napriek tomu, že je členom NATO, neposkytuje tejto medzinárodnej vojenskej aliancii svoje jadrové zbrane. Macron však minulý týždeň vyzval na dialóg medzi členskými krajinami Európskej únie o tom, akú úlohu by mohli zohrávať jadrové odstrašujúce prostriedky Francúzska.

Stoltenberg, ktorý sa vlani dostal s Macronom do slovnej potýčky v súvislosti s jeho výrokom, že geopolitické zmýšľanie NATO je v stave "mozgovej smrti", reagoval na najnovší návrh francúzskeho lídra kriticky a odmietavo.

"Musíme mať na pamäti, že v súčasnosti už disponujeme európskym odrádzajúcim zabezpečením - 28 spojencov to dodržiava každý deň a nie je to len sľub, ale niečo, čo existuje už desiatky rokov. Je to odskúšané, zavedené a je to pre Európu najvyššou zárukou bezpečnosti," povedal Stoltenberg novinárom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) v bavorskej metropole.

Francúzsko je po nedávnom brexite jedinou jadrovou mocnosťou v Európskej únii a Macron presadzuje myšlienku európskej "strategickej autonómie - schopnosti brániť sa i bez pomoci USA -, hoci trvá na svojich záväzkoch voči NATO.