Manchester City do druhej ligy? Možný pád giganta z Londýna

Manchester City čelí trestu za nedodržanie finančnej fair play. Jeden z trestov už majú istý - zákaz účinkovania v Lige majstrov a Európskej lige na dva roky.

Po novom sa však objavujú nové tresty, ktoré môžu postihnúť Citizens. Prvým je odobratie bodov, čo by City spôsobilo pád o niekoľko priečiek nadol. Zatiaľ nie je známe o akom počte bodov je reč. Každopádne by tento trest pre City nespôsobil veľké problémy, nakoľko v ďalšom ročníku prakticky nemajú o čo hrať. Jediným deficitom môže byť boj o tohtoročný titul, no ten je viac-menej pevne v rukách hráčov z Liverpoolu.



Druhou alternatívou trestu je preradenie Manchestru City do druhej najvyššej anglickej súťaže. Tento trest vznikol na základe toho, že kluby pred každým začatím nového ročníka Premier league musia dokladovať, podobne ako v eúropskych súťažiach zdroje prijímov a ich výšky, čo City z hľadiska finančnej fair play porušilo. Je otázkou času, či tento trest naberie na reálnych obrátkach. Tento trest by však mohol znamenať odchod viacerých hviezd Manchestru City.



Podobný škandál si môžeme pamätať z Talianska zo sezóny 2006/2007, kedy pre úplatky preradila talianská futbalová federácia hviezdny Juventus Turín do druhej najvyššej talianskej ligy - Serie B. Juventus sa však po roku vrátil do najvyššej ligy, kde pôsobí dodnes.