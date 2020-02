Ako vyzeral celebritný Valentín? Najkrajšie vyznania lásky zo slovenského šoubiznisu

Záplava romantiky! Známe tváre slovenského šoubiznisu prežívali sviatkok zaľúbených naplno. Na Valentína si dali záležať na vyznaniach lásky a pochválili sa nimi na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Raper Patrik Rytmus Vrbovský (43), tanečník a choreograf Jaro Bekr (47), hokejista Marián Gáborík (38) a Miss Slovensko 2007 Veronika Vágnerová (33) prezradili, prečo milujú svoje polovičky a venovali im dojímavé slová.

Hokejista Marián Gáborík (38) manželke Ivane Gáborík Surovcovej (33):

„Šťastného Valentína, láska moja! Milujem vás obe...“ napísal k zamilovanej fotke športovec, ktorý sa čoskoro stane prvýkrát otcom. Manželke venoval obrovskú kyticu ruží a na Valentína oslávil aj narodeniny.

Raper Patrik Rytmus Vrbovský (43) manželke Jasmine Alagič Vrbovskej (30):

„Chcel by som sa verejne poďakovať mojej manželke za to, že mi do života priniesla svetlo. Že sa mi pri tebe niekde v hĺbke vo mne prebudilo moje pravé ja, ktoré žije pre teba. Že ťa nezaujíma nejaký Rytmus, ale Patrik Vrbovský. Moje srdce horí každý deň, nielen na Valentína, keď si uvedomím, že ťa mám, že sme rodina. Ďakujem bohu za teba, ľúbim ťa.