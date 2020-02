Bývalý šéfkuchár kráľovnej sa rozrozprával: Čo Alžbeta II. nikdy nezje a čomu nikdy neodolá?

Britská kráľovná Alžbeta II. nikdy nezje nič, čo obsahuje cesnak. Jednoducho preto, že denne hovorí s množstvom ľudí, ktorých nechce vystavovať nepríjemnému dychu.

Ale sú naopak potraviny, ktoré miluje a ktorým nikdy nepovie nie. Trebárs maslu a smotane. Najväčšia slabosť má ale pre čokoládu. A vždy si rada pochutná na lahodnom čokoládovom pudingu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Kráľovná je absolútna čokoholička. Čokoľvek, čo sme napísali do výberu z menu a v čom bola čokoláda, si podčiarkla. Má knihu s jedálničkom v červenej koži a do nej sa vpisujú návrhy na menu. Kuchári vymyslia menu a ona len preškrtá, čo nechce," tvrdí šéfkuchár Darren McGrady v rozhovore pre magazín HELLO!.

Alžbeta II. nemá vôbec rada čokoládu bielu. Dáva prednosť tej tmavšej. A miluje čokoládové hľuzovky značky Charbonnel et Walker. Osem praliniek ale vyjde na 18 eur. Vskutku kráľovský luxus. Firma má historickú súvislosť s britskou kráľovskou rodinou. Bol to práve princ Edward, syn kráľovnej Victorie a neskôr kráľ Edward VII., ktorý v roku 1875 odporučil istej pani Charbonnelovej, aby uzavrela svoje podnikanie v Paríži a založila si podnik v Londýne. Dodnes sa tieto cukríky vyrábajú ručne.