Upratovať v panstve kráľovnej Alžbety môžu len tí najlepší: Bizarný test s muchou

Práca v Buckinghamskom paláci je síce spoločensky prestížna, ale nie extra dobre platená. Viac ako peniaze uspokojuje zamestnancov fakt, že sa denne môžu stretnúť s panovníčkou Alžbetou II.

Ale dostať sa do elitného tímu nie je ľahké. Napríklad na upratovačov a upratovačky čaká bizarný test. V rozľahlom salóne musia nájsť pohodenú mŕtvu muchu. Rovnaké umenie musia predviesť aj zamestnanci ostatných kráľovniných sídiel. Vrátane toho súkromného v Norfolku. Tvrdí to šéfka náborového oddelenia z Sandringhamského panstva Tracey Waterman.



"Rozdiel medzi upratovačkou v päťhviezdičkovom hoteli a kráľovskom paláci bude v schopnosti dbať na detaily. Jedným z testov, ktorý rada robím, je, či kandidát dokáže vidieť skutočne aj drobnosti. Umiestnim niekam na koberec či ku krbu mŕtvu muchu. Akonáhle pohodíme mŕtvu muchu, privediem do miestnosti kandidáta. Vediem ich do tej miestnosti pomaly, dám im šancu si všetko pozrieť, pozrieť sa, čo kde je. Privediem ich ku krbu, možno zdôrazním, že je ten krb krásny. A v tú chvíľu očakávam, že tú mŕtvu muchu uvidia, a dúfam, že ju zdvihnú. Je to skvelý test. Päť z desiatich kandidátov si muchu všimne. A každý desiaty sa skloní a zdvihne ju, to je potom náš výnimočný upratovač!" rozpráva Tracey v dokumente televízie Channel 5 Sandringham: The Royals at Christmas.

Britská kráľovská rodina trávi Vianoce každý rok na Sandringhamskom panstve, čo je súkromným sídlom Windsoru. Alžbeta II. na panstve zdržiava do 6. februára, kedy si pripomína úmrtie svojho otca a okamih, ktorý z nej v roku 1952 urobil kráľovnú.