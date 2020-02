Osamelý milionár hľadá spriaznenú dušu, má to však háčik: Sobáš len pre odvážne

Osamelý podnikateľ Andy Scott (41) z Portsmouthu, ktorého majetok sa odhaduje na 25 miliónov libier (približne 30 miliónov eur), hľadá vhodnú kandidátku na sobáš. Andy pátra po žene, ktorá by s ním plachtila po Stredozemnom mori v lete a každú zimu by trávili na lyžovačke v Alpách.

Zakladateľ a majiteľ úspešnej investičnej spoločnosti REL Capital sa po rokoch strávených budovaním kariéry rozhodol založiť si rodinu. Ako hovorí, doposiaľ bol "ženatý s budovaním úspechu," no teraz by si chcel nájsť ženu, informuje portál The Sun.

Brit vlastní viacero luxusných domov v Londýne a na juhu Francúzska, jachtu, Rolls Royce a taktiež má súkromné lietadlo. No po podstúpení hypnoterapie si uvedomil, že nikoho nezaujíma, kto je najbohatším človekom na cintoríne. "Chcem založiť rodinu a nechcem si to nechávať na neskôr. Je náročné nájsť niekoho, kto spĺňa všetky požiadavky," hovorí podnikateľ.

"Nájsť si rovnocenného partnera začína byť ťažké, keď sa vám darí. Množstvo potenciálnych kandidátov sa rýchlo zmenšuje a nájsť niekoho dostatočne finančne nezávislého, kto môže ísť okamžite plachtiť alebo stráviť leto na juhu Francúzska, je náročné." No síce Andy hľadá niekoho, s kým si vychutná tie najluxusnejšie veci, budúca partnerka nemôže očakávať, že ju bude hneď rozmaznávať. "Nechcem niekoho hneď od začiatku vzťahu finančne podporovať, aby prestal pracovať, pretože to mení dynamiku a rovnocennosť vo vzťahu - a nie k lepšiemu."

Andy v minulosti randil s hviezdou skupiny Atomic Kitten Liz McClarnon (38) po tom, ako sa v roku 2016 spoznali na svadbe. Ich vzťah sa mal rozpadnúť kvôli Lizinmu strachu z lietania, čo dobrodruhovi Andymu nevyhovovalo.

Svoj prvý milión si zarobil, keď mal 26 rokov. V tridsiatke oň v dôsledku hospodárskej krízy prišiel. Následne strávil takmer desaťročie opätovným hromadením majetku, preto nemal čas na hľadanie lásky. "Množstvo hrdých alfa samcov nedokáže podporiť svoju druhú polovičku. Ja teraz cítim, že som pripravený," priznáva Andy, ktorý bude úplne šťastný len vtedy, keď nájde svoju spriaznenú dušu.