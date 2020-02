Bill Gates si objednal prvú superjachtu za 500 miliónov: Také plavidlo nemá nikto iný na svete

Americký miliardár a spoluzakladateľ softvérového gigantu Microsoft Bill Gates si objednal prvú luxusnú jachtu na svete, ktorá bude mať vodíkom poháňané motory.

Na plavidle, ktorého cena sa odhaduje na 500 miliónov libier (589 miliónov eur), sa bude nachádzať okrem iného pristávacia plocha pre vrtuľník, posilňovňa, kúpele či v poslednej dobe veľmi obľúbený tzv. nekonečný bazén, teda vodná plocha s takmer neviditeľným ohraničením. Informoval o tom britský denník The Guardian.

Stodvanásť metrov dlhú loď menom Aqua predstavila vlani v Monaku holandská spoločnosť Sinot. "Pri práci na vývoji Aquy nám bol inšpiráciou životný štýl bystrého a inteligentného vlastníka, ktorý má rád inovácie, premenlivosť vody a špičkové technológie. To všetko sme spojili do vytvorenia superjachty s naozaj netradičnými vlastnosťami," okomentoval vlani projekt dizajnér Sander Sinot.

Jachta bude mať päť palúb a priestor pre ubytovanie 14 hostí a 31 členov posádky. Keď sa budú chcieť hostia vonku ohriať, budú môcť využiť ekologicky šetrný zdroj tepla - misky s gélovým palivom. Nebude tak potrebné spaľovať drevo ani uhlie. Najekologickejšou záležitosťou na celej lodi ale budú jej dve 28 ton vážiace vodíkové nádrže, v ktorých je pri -253 stupňoch Celzia uchovávaný kvapalný vodík.

Ako napísal The Sunday Telegraph, plavidlo sa zrejme nedostane na more skôr ako v roku 2024. Akonáhle sa tak ale stane, jeho maximálna rýchlosť môže dosahovať asi 17 uzlov (vyše 30 kilometrov za hodinu). Vodíkový pohon umožní jachte uplout na jediné natankovanie vzdialenosť až 3750 námorných míľ, čo je približne 6945 kilometrov, teda asi vzdialenosť z Londýna do New Yorku.