Vláda odklepla 60 miliónov na ambiciózny projekt: Kde bude stáť nové kongresové centrum?

Investícia ako hrom! Vláda v stredu schválila 60 mil. eur na výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC).

Slovenská metropola totiž asi ako jediné hlavné mesto vo vyspelom svete nemá moderný, multifunkčný priestor, kde by sa so cťou mohli konať kultúrne a dôležité spoločenské udalosti. To sa má o pár rokov zmeniť a Bratislava by mala mať konečne miesto pre realizáciu veľkokapacitných kongresov, akcií a kultúrnych podujatí. Lokalitu však ešte nevybrali.

Vyhovujúci priestor na kongresy, akcie, festivaly či spoločenské podujatia štátneho významu, ktorý by zodpovedal európskym štandardom v našom hlavnom meste, chýba ako soľ. Občianske združenie Iniciatíva za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, za ktorým stojí mimovládna organizácia Globsec, požiadalo o štátnu podporu pre projekt NKKC ešte v januári.

V stredu sa situácia zmenila, vláda na svojom zasadnutí rozhodla, že na jeho vybudovanie by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur. Dotácia by sa mala čerpať v období rokov 2021 až 2026. Richard Raši má preto ako vicepremiér pre investície a informatizáciu do konca tohto roka pripraviť štúdiu aj celý projekt vybudovania centra a predložiť ho ministerstvu financií na posúdenie.

Nejasná lokalita

Raši tvrdí, že výber lokality zatiaľ známy nie je, rokovania o umiestnení centra sa však môžu začať. „Zástupcovia kongresovej a kultúrnej obce komunikovali s viacerými záujemcami, ale doteraz nemali jasný ‚mandát’ od štátu,“ uviedol úrad vlády pre investície a informatizáciu. Potvrdil to aj šéf mimovládnej organizácie Globsec Róbert Vass. „Zatiaľ nie je jasná lokalita, záujem developerov tu je, avšak toto nie je projekt pre súkromný sektor. To by musel byť ozajstný filantrop. Kongresové centrum nie je obchodné centrum, ktoré prináša zisk. Je to skôr nákladová záležitosť,“ uviedol Vass.

Zároveň dodal, že preto sa vo všetkých štátoch takéto centrá stavajú v spolupráci so štátom. „Minimálna kapacita by mala byť aspoň 3 000 miest na sedenie, aby sme mohli konkurovať a prebrať podujatia mestám ako napríklad Viedeň. Jeho vybudovaním by sa podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu v Bratislave a na Slovensku,“ uzavrel šéf Globsecu. Snahu mimovládky ocenilo aj mesto. „Bratislava by mala mať reprezentatívne kongresové centrum,” myslí si hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla s tým, že mesto registruje snahy viacerých developerov, ktorí v rámci svojich projektov takéto kongresové centrum plánujú.

Čo musí spĺňať kongresové centrum

širšie centrum mesta

všetky druhy MHD v pešej dostupnosti do pár minút

kvalitná občianska vybavenosť v blízkom okolí

blízkosť dostatočného počtu hotelových kapacít

pozemok s výbornou viditeľnosťou

čo najlepšia dostupnosť k strategickým infraštruktúram ako vlaková stanica, letisko, autobusová stanica

Ako si ho predstavujú developeri?

J&T Real Estate

Lokalita: Eurovea, Pribinova Otvoriť galériu Eurovea, Pribinova Zdroj: tasr

Celková kapacita: 2 000 ľudí

1. Kongresové centrum developer chce začleniť do priestoru Eurovei. Malo by mať niekoľko sál, z ktorých najväčšia by dosahovala kapacitu 1200 návštevníkov. Menšie kongresové sály sa budú môcť spájať podľa potreby a hostiť ďalších účastníkov podujatí. Celková kapacita by tak dosiahla 2000 ľudí. Architektonické, dispozičné a technické riešenie má umožniť aj organizáciu plesov, koncertov alebo súkromných podujatí.

Immocap

Lokalita: Istropolis, Trnavské myto Otvoriť galériu Istropolis, Trnavské mýto Zdroj: JTRE

Celková kapacita: neuviedli

2. Druhý projekt je ešte nemá známe detaily. Zámerom developera je prestavba Istropolisu. „Aktuálne spolu s holandským štúdiom KCAP kreujeme konkrétnejšiu podobu nového Istropolisu, ktorý by spĺňal našu víziu o modernom a funkčnom mestskom priestore s kultúrno-spoločenským centrom,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Immocap Martin Šramko. V súčasnosti sa nachádzajú v druhej prípravnej fáze.

Kongresové centrum Viedeň Otvoriť galériu Najmodernejšie kongresové centrum majú v susednej Viedni. Zdroj: JTRE

Otvorenie: rok 1987

Priestory: 24 sál, 180 salónikov

Plocha: 325 000 m²

Kapacita: 20 000 ľudí

Parkovanie: do 900 áut

Ubytovanie: 4 hotely s 923 izbami v dosahu pár minút chôdze

Zisk spoločnosti v roku 2018: neuviedli

Počet zamestnancov: 4 000 zo 100 krajín

Kongresové centrum Praha Otvoriť galériu Pražské kongresové centrum patrí k 10 najlepším v rámci Európy. Zdroj: JTRE